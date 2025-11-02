Wegen Andrew: Prinz Harry ist besorgt um seine Cousinen

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) befinden sich aktuell in keiner einfachen Situation. Ihrem in Ungnade gefallenen Vater wurde gerade der Adelstitel entzogen. Statt Prinz Andrew trägt er in Zukunft den öffentlichen Namen Andrew Mountbatten Windsor (65). Während das britische Königshaus weiterhin durch einen der größten Skandale der vergangenen Jahrzehnte erschüttert wird, soll Prinz Harry (41) "viel Mitgefühl" mit seinen Cousinen haben. Laut Royal-Experte Duncan Larcombe standen sich Harry, Eugenie und Beatrice stets sehr nahe. Dass die Frauen sich nun inmitten des Strudels um die Verbindung ihrer Eltern zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) befinden, soll den nach Kalifornien ausgewanderten Prinzen sehr besorgen.

Während der Experte eine große Anteilnahme Harrys an der Situation von Beatrice und Eugenie vermutet, schätzt er die Meinung dessen Ehefrau Herzogin Meghan (44) anders ein. "Das Thema Jeffrey Epstein ist vor allem in Amerika sehr heikel", erklärt er im Gespräch mit Mirror und fügt hinzu: "Meghan ist sich dieser Sensibilität sehr bewusst, da sie sehr auf die Medien bedacht ist. Sie will nicht zu großes Mitgefühl zeigen und hält deshalb Abstand. Ich glaube nicht, dass sie es ablehnen würde, wenn Harry seine Cousinen privat unterstützt, aber die beiden sehen das unterschiedlich." Er sei sich sicher, dass weder Harry noch Meghan mit Andrew und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66) in Verbindung gebracht werden wollen. Dennoch schätzt er, dass es für Harry ein emotionales, für seine Frau hingegen ein kommerzielles Thema sei.

Neben Andrew verlor auch Sarah ihren Titel "Herzogin von York" sowie jegliche Verbindung zum Adel und lebt fortan unter ihrem Mädchennamen. Die gemeinsamen Töchter des einstigen Paares behalten dagegen ihren Status als Mitglieder der königlichen Familie bei und tragen weiterhin die Prinzessinnen-Titel. Als Grund für die historischen Maßnahmen der Degradierung gilt Andrews Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Epstein, der dem britischen Königshaus seit Jahren erheblich geschadet hat. Andrew bestreitet weiterhin vehement die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Getty Images Prinz Harry im September 2025 in London

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023

Getty Images Prinz Andrew im Februar 2024