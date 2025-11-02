Zieht dieser Schlagerstar 2026 ins Dschungelcamp ein?

Rund um die Kandidatenliste für das Dschungelcamp 2026 ranken sich die Gerüchte. Nachdem Bild bereits erste Vermutungen aufgestellt hatte, will das Magazin nun einen weiteren Namen erfahren haben. Vincent Gross (29) soll als möglicher Kandidat gehandelt werden. Der Schlagersänger, der sein Können zuletzt in der Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! unter Beweis stellte, könnte sein Glück demnach bald auf Sternenjagd im australischen Dschungel versuchen.

Einen Vorteil könnte der Schweizer Entertainer im Dschungelcamp haben: Seine Schlagerkollegin Anna-Carina Woitschack (33), mit der zusammen er im Jahr 2023 bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" alle hinters Licht führte und das Preisgeld von 46.500 Euro mit nach Hause nahm, war vergangene Staffel im Dschungel. In der 18. Staffel belegte sie immerhin den siebten Platz – und könnte damit eine wichtige Tippgeberin für den 29-Jährigen sein. Die Vermutung, dass der "Aperol Spritz"-Interpret ein heißer Anwärter für die 19. Staffel ist, wurde von Seiten des Senders nicht bestätigt. "Zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart", hieß es auf eine Bild-Anfrage.

Vincent ist nicht der Erste, über dessen Teilnahme spekuliert wird. Auch Simone Ballack (49), die Ex-Frau des ehemaligen Nationalspielers Michael Ballack (49), soll angeblich eine potenzielle Kandidatin sein. Angeblich sollen zwischen der Unternehmerin und dem Format intensive Verhandlungen laufen. Auch ihre Teilnahme ist bislang aber noch nicht offiziell bestätigt.

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow, Moderatoren von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

IMAGO / Bildagentur Monn Vincent Gross, Schlagersänger

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Medienpersönlichkeit