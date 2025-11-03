"Bauer sucht Frau"-Kandidat rausgeschmissen? RTL äußert sich

Kurz vor dem Start der neuen Staffel von Bauer sucht Frau sorgt der Landwirt Armin aus Baden-Württemberg für Wirbel. Nachdem der 40-Jährige in der Vorstellungssendung noch zu sehen war, ist er nun plötzlich nicht mehr Teil der Show. Im Interview mit echo24.de erhebt er schwere Vorwürfe gegen den Sender. Die Dreharbeiten seien eine Zeitverschwendung gewesen, und er habe sich unfrei auf seinem eigenen Hof gefühlt. "RTL will den Landwirt bloß als blöd darstellen. Die sollen den Landwirt Landwirt sein lassen und nicht meinen, sie müssten ein Drehbuch schreiben. Und nicht meinen, sie wären die Herren und der Landwirt hat auf seinem eigenen Hof nichts mehr zu sagen", ärgert er sich und fügt hinzu: "Das geht mir auf die Eier! Und genau das habe ich RTL so mitgeteilt. Und deswegen haben sie mich gnadenlos rausgeschmissen aus 'Bauer sucht Frau'." Angeblich hatte Armin 28 Bewerbungen, von denen zehn Frauen infrage gekommen wären, doch zeitlich habe keine der Frauen die Dreharbeiten einrichten können.

RTL weist die Anschuldigungen des Landwirts entschieden zurück. Laut Aussage des Senders seien Armins Vorwürfe nicht korrekt. Man habe ihm sehr wohl die Möglichkeit geben wollen, durch die Sendung eine Partnerin zu finden – doch es gab ein Problem. "Armins Aussagen sind nicht korrekt. Wir hätten Armin sehr gerne die Chance gegeben, im Rahmen der Sendung eine Frau kennenzulernen. Leider gab es keine ernsthaften Zuschriften von Frauen mit ehrlichem Interesse. Das wurde ihm auch so mitgeteilt", erklärt der Sender.

Abseits des Eklats rückt für die anderen Hofherren und -damen nun die große TV-Bühne näher. Wer es in die aktuelle Staffel geschafft hat, hofft auf echte Post, gemeinsame Hofwochen und das berühmte Knistern zwischen Stallduft und Frühstückstisch. Für viele Teilnehmende beginnt damit eine intensive Zeit, in der Familie, Freundeskreis und Dorfgemeinschaft neugierig mitfiebern. Schon beim Scheunenfest sprühen bei einigen Teilnehmern die Funken. In der ersten Folge kommt es zwischen Hühnerbauer Walter und seiner Hofdame Katharina sogar zum Kuss.

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

RTL / Pascal Buenning Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

RTL Walter und Katharina von "Bauer sucht Frau", 2025

