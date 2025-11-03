Schon verliebt: Sie küssen sich beim "Bauer sucht Frau"-Fest

Beim großen Auftakt von Bauer sucht Frau bringt das traditionelle Scheunenfest direkt die Funken zum Sprühen: Walter trifft dort mehrere Kandidatinnen – doch Katharina stiehlt ihm im Lichterglanz des Festes das Herz. Nach dem Kennenlernen stoßen die beiden mit einem Drink an, lachen, flirten, kommen sich näher. "Wir haben eine schöne Hofwoche", meint Walter in der Sendung und schiebt frech hinterher: "Und was ist, wenn es zwei Wochen werden?" Katharina hält mit einem Lächeln dagegen: "Dann kriegen wir zwei Wochen hin." Ein inniger Blick – und dann der erste Kuss. "So, jetzt komm mal her", meint Walter, zieht Katharina heran, küsst sie und scherzt danach: "Jetzt ist aber gut, mehr bekommst du nicht." Doch die Anziehung ist zu stark und Katharina holt sich noch einen zweiten Kuss.

Die neue, 21. Staffel startet damit so romantisch, wie Fans es sich wünschen. Zwischen Heuballen, Musik und Nervenkitzel wirkt das Duo gelöst und vertraut, als hätten sie schon längst ihren Rhythmus gefunden. Später zeigt der Sender eine weitere Szene: Walter sitzt mit Kandidatin Simone, der beherzten Gnadenhofbesitzerin, am Tisch. Es ist ein ruhiger Moment, dann die direkte Frage von Simone: "Sag mal, bist du verliebt?" Walter kontert knapp und deutlich: "Ja und du?" Doch Simone behält ihre Gedanken erst einmal für sich. Damit zeichnet die Folge gleich zu Beginn klare Linien: Auf der Hofwoche dürfte es für Walter und Katharina ernst werden, während andere Bekanntschaften noch sortiert werden.

Walter, der durch seinen lockeren Humor und die liebevolle Art schnell Sympathien gewinnt, stammt von einem idyllischen Hühnerhof, den er mit Herz und Leidenschaft führt. Dass er nun mitten im Scheinwerferlicht steht, scheint ihm wenig auszumachen. Seine direkte und humorvolle Art kommt bei den Damen gut an, wie Katharina nun bereits erfahren durfte. Ob sich daraus eine echte Landliebe entwickelt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Für den Moment genießt Walter anscheinend diesen kleinen Gefühlswirbel in vollen Zügen.

RTL Die Teilnehmer von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Walter und Katharina von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Walter und Katharina von "Bauer sucht Frau", 2025

