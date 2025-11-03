"Die Bachelorette"-Finalist Martin Michelius ist vergeben

Bei Die Bachelorette malte sich Martin Michelius große Chancen auf die Frau seines Lebens aus. Doch der Sportinfluencer ging als Single aus dem Format heraus. Nun hat sich sein Beziehungsstatus aber geändert, wie er seinen Fans auf Instagram verrät. Der TV-Star teilt mehrere Fotos und Videos mit seiner neuen Freundin. In einem Clip laufen sie nach einem Wettkampf des Sportlers Hand in Hand über einen Platz. Andere Videoschnipsel zeigen sie außerdem beim Kochen oder beim Spaziergang mit einem Hund.

In seinem emotionalen Beitrag teilt Martin seine Gedanken zu der neuen Beziehung mit seinen Followern. "Manchmal triffst du eine Frau, die dich nicht verändern will, sondern dich versteht – auf einer anderen Ebene", schreibt der einstige Datingshow-Finalist und ergänzt: "Eine Frau, die dich so nimmt, wie du bist, und trotzdem das Beste aus dir herausholt – das ist selten. Wenn du so eine findest, schätze sie, beschütze sie, und bau mit ihr – nicht ohne sie." Über das junge Glück freuen sich auch Martins Freunde aus der Reality-Welt. Temptation Island-Star Josh Stodel und Bachelorette-Kollege Brian wünschen ihm in den Kommentaren alles Gute.

Während der Ausstrahlung von "Die Bachelorette" fiel Martin immer wieder mit kontroversen Aussagen auf. Auch nach der Show hielt er seine Meinung nicht zurück. Auf Social Media wetterte er damals gegen Stella und sagte: "RTL, ich weiß nicht, wie ihr so eine Frau als Bachelorette nehmen könnt, die bei Too Hot To Handle: Germany sagt, sie will mit jedem bumsen." Seiner Meinung nach sei die 28-Jährige damals eine Fehlbesetzung gewesen.

Instagram / martinmichelius Martin Michelius und seine Freundin

RTL Martin Michelius bei "Die Bachelorette", 2024

RTL Stella Stegmann und Martin Michelius bei "Die Bachelorette"