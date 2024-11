Kontroverse Aussagen: Bachelorette-Martin bekommt viel Hate

Martin Michelius sorgt mit seinem Verhalten bei der diesjährigen Die Bachelorette-Staffel für ganz schön viel Diskussionsbedarf. Auf der Halloweenparty von Denise Merten (34) verriet er im Promiflash-Interview, welche Resonanz der Fans bei ihm ankommt: "Na klar gibt es bei mir auch viel Hate, aber ich habe auch viele gute Nachrichten. Positiv und negativ, beides ist dabei, aber ich glaube, das ist normal." Die kritischen Kommentare scheinen ihn auch ein wenig einsichtig werden zu lassen. "Ich habe schon reflektiert und ich würde sagen, dass man es auch anders hätte machen können. Aber ich stehe zu meiner Meinung", erklärte der Kandidat.

Trotzdem ist das Thema noch nicht abgeschlossen und nach der Ausstrahlung der Show will sich der Influencer noch mit der ein oder anderen Person aussprechen. "Dann wird sich alles klären. Ich habe mich auch mit Luna gut verstanden, das war nur der eine Abend, wo nur zwei Minuten gezeigt wurden", rechtfertigte sich der 35-Jährige zu seinen kontroversen Aussagen gegenüber der Mitstreiterin. Die ganze Aufmerksamkeit verfolgt Martin jetzt mittlerweile auch im echten Leben, wo er schon auf der Straße erkannt wird: "Man hört dann so das Geschnatter und die Leute zeigen auf einen, also ist es schon etwas Neues, aber es geht noch."

Obwohl "Die Bachelorette" die erste Reality-TV-Show des Bayern ist, sind die Events, auf die er durch seine plötzliche Bekanntheit geht, für ihn kein Neuland. Als Sportler hat er in der Vergangenheit schon einiges erlebt und auch für die Zukunft hat Martin noch große Pläne. Vielleicht ja noch eine Trash-TV-Sendung? "Es wird schon etwas Sportliches kommen und so etwas würde ich auch wieder gerne machen und wenn noch etwas kommt... Lasst euch überraschen", teaserte der Hyrox-Weltmeister gegenüber Promiflash.

Instagram / martinmichelius Martin Michelius, Influencer

RTL "Die Bachelorette"-Kandidaten mit Bachelorette Stella Stegmann im Jahr 2024

