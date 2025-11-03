Fans in Sorge: Morgan Freeman wirkt bei TV-Auftritt verwirrt

Morgan Freeman (88) sorgte mit seinem Auftritt in der Talkshow von Jennifer Hudson (44) für bestürzte Gesichter bei seinen Fans: Der 88-jährige Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Die Verurteilten" und "Sieben", wurde auf dem Weg durch Jennifers berüchtigten "Spirit Tunnel" gezeigt, wo er vom Studioteam mit Applaus und Gesang begrüßt wurde. Dabei schien Morgan Unterstützung zu benötigen – Mitarbeitende nahmen ihn zeitweise an der Hand. Sein Blick wirkte suchend, beinahe verwirrt, während er in kleinen Schritten durch die Menschenreihe tapste. Der Moment wurde in einem Clip festgehalten, der unter anderem über den TikTok-Kanal der Sendung verbreitet wurde und rasch zahlreiche emotionale Reaktionen auslöste. Viele Fans bekundeten ihre Zuneigung, zugleich aber auch ihre große Sorge – und fragten sich, wie es dem 88 Jahre alten Schauspieler aktuell gesundheitlich geht.

Auf X häuften sich bald Kommentare wie: "Er ist jetzt wirklich alt. Er wirkt so verwirrt, als wüsste er nicht, was er tun soll." Ein anderer User schrieb: "Er sieht so aus, als hätte er auf diesen fünf Metern mehrmals vergessen, wo er ist", während ein weiterer nachdenklich anfügte: "Leute, kümmert euch um eure Großeltern." Andere Fans hielten dagegen und lobten, dass Morgan überhaupt noch in der Lage ist, ohne größere Hilfe zu gehen, was nicht jeder 88-Jährige von sich behaupten könne. Zudem leidet der Schauspieler seit einem schweren Autounfall im Jahr 2008 unter Nervenschäden, die zu chronischer Fibromyalgie führten. Seine linke Hand ist seither stark eingeschränkt – er trägt einen Kompressionshandschuh, um die Durchblutung zu unterstützen und Schmerzen zu lindern. Medienberichten zufolge überschlug sich sein Wagen damals mehrfach abseits einer Landstraße in Mississippi; Morgan wurde per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht.

Abseits der Kameras führt Morgan ein Leben, das von Familie und langjährigen Beziehungen geprägt ist. Aus einer Beziehung mit Loletha Adkins stammt sein erster Sohn Alfonso; kurz darauf wurde sein Sohn Saifoulaye geboren, der die Öffentlichkeit weitgehend meidet. 1967 heiratete Morgan Jeanette Adair Bradshaw; die Ehe hielt bis 1979. Freunde und Kolleginnen schätzen ihn seit Jahrzehnten als ruhigen, zugewandten Menschen, der seine Nähe zu vertrauten Personen pflegt und öffentliche Aufmerksamkeit meist auf seine Arbeit lenkt. Auch viele Fans, die sich jetzt besorgt zu Wort meldeten, betonen diese Verbundenheit – und kommentierten den TV-Moment nicht nur mit Fragen, sondern vor allem mit warmen Botschaften und Erinnerungen an den Menschen hinter den großen Rollen.

Getty Images Morgan Freeman bei der AFI Life Achievement Award Gala in Hollywood, April 2025

Getty Images Morgan Freeman bei den Oscars 2025

ActionPress Morgan Freeman spielt Red in "Die Verurteilten"