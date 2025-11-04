Dicke Luft? Sommerhaus-Marvin verweigert Jenny einen Kuss

Im Sommerhaus der Stars zeigt sich erneut, dass bei Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart nicht alles harmonisch verläuft. Jennifer wünschte sich während eines gemeinsamen Moments schlicht einen Kuss von ihrem Partner. Statt darauf einzugehen, kam Marvin an den Tisch, riss eine Blume ab und warf sie in ihre Richtung. Danach suchte er lieber die Gesellschaft von Dennis, mit dem er einen Schnaps trank, und setzte sich an den Tisch, um eine Zigarette zu drehen. Auf Jennifers wiederholte Bitte nach einem Kuss reagierte Marvin zunächst mit Ignoranz und schließlich mit den Worten: "Dann such dir einen, der dich nicht vergisst", bevor er sich entfernte.

Die Situation spitzte sich weiter zu: Jennifer machte ihrem Ärger Luft und hielt Marvin vor, dass er nur eine Aufgabe hätte – nämlich sie glücklich zu machen. "20 Mal habe ich dich um einen Kuss gebeten und du bist zu cool, um ihn mir zu geben oder was?", schimpfte sie. Marvin ließ sie daraufhin zunächst wieder stehen, bis er schließlich durchs Fenster kletterte, ihr einen flüchtigen Kuss gab und erneut verschwand. Der kurze Schmatzer konnte Jennifers Frust jedoch nicht lindern, denn die Geste wirkte alles andere als herzlich.

Während Marvin und Jennifer in den sozialen Medien oft als Vorzeigepaar inszeniert werden, scheint sich hinter den Kameras ein anderes Bild zu offenbaren. Marvin, der als Reality-TV- und Social-Media-Star bekannt ist, lässt aktuell nicht gerade die romantische Ader durchblicken, die seine Fans wohl erwarten. Jennifer hingegen stellt unter Beweis, dass sie klare Vorstellungen von Nähe und Aufmerksamkeit in einer Beziehung hat. Wie solche Spannungen im "Sommerhaus der Stars" weitergehen, bleibt abzuwarten – eines ist jedoch sicher: Die Kameras zeichnen alles unbarmherzig auf.

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen bei "Ex on the Beach" 2025

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidaten 2025

IMAGO / BOBO Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Oktober 2025

