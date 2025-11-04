Diese Legende kehrt zu "American Horror Story" zurück

Ryan Murphy (59) hat offiziell die 13. Staffel seiner Erfolgsserie American Horror Story angekündigt und damit für große Begeisterung bei den Fans gesorgt. Besonders spektakulär: die Rückkehr von Hollywood-Star Jessica Lange (76), die nach sechs Jahren wieder dabei sein wird. Neben ihr sind auch bekannte Gesichter wie Sarah Paulson (50), Evan Peters (38), Angela Bassett (67), Kathy Bates (77), Emma Roberts (34), Billie Lourd (33), Gabourey Sidibe (42) und Leslie Grossman (54) erneut Teil des Casts. Erstmals wird außerdem Popstar Ariana Grande (32) eine Rolle in der Anthologie-Serie übernehmen. Ein erstes Teaser-Video auf Instagram ließ die Fans bereits spekulieren, ob die kommende Staffel thematisch an die Hexenstaffeln "Coven" und "Apocalypse" anknüpfen wird.

Jessica, deren Rückkehr als große Überraschung gilt, hatte zuletzt in Staffel 8, "American Horror Story: Apocalypse", einen Auftritt. Obwohl die Schauspielerin laut Fernsehserien.de in der Vergangenheit eine weitere Teilnahme ausgeschlossen hatte, ist sie nun wieder zurück – sehr zur Freude der Fans. Diese zeigten sich in den sozialen Netzwerken überwältigt und betonten, wie zentral Jessica für die Serie sei. "Für 'American Horror Story' ist Jessica Lange das, was Neve Campbell für 'Scream', Jamie Lee Curtis für 'Halloween' oder Heather Langenkamp für 'Nightmare on Elm Street' ist", schrieb ein Nutzer laut Kino.de über die Ankündigung des neuen Casts. Ariana Grande hingegen ist zwar neu in der Serie, aber keine Unbekannte für Ryan Murphy, da sie bereits in seiner Serie "Scream Queens" vor der Kamera stand.

Für Jessica, die seit Jahrzehnten als Hollywood-Ikone gilt, ist "American Horror Story" mehr als nur ein Serienprojekt. Die Zusammenarbeit mit Ryan Murphy hat sie einem jüngeren Publikum als komplexe, oft furchteinflößende Matriarchin nähergebracht. Sie prägte die Serie mit Rollen in "Murder House", "Asylum", "Coven" und "Freak Show" und gewann damit Fans auf der ganzen Welt. Es bleibt abzuwarten, in welcher Rolle sie diesmal zu sehen sein wird. Fans können sich also auf ein Wiedersehen alter Verbindungen sowie auf neue Bekanntschaften vor und hinter der Kamera freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "American Horror Story"-Apocalypse

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Lange im Februar 2017

Anzeige Anzeige

Imago Jessica Lange und Sarah Paulson in "American Horror Story: Apocalypse"