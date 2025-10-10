Dreharbeiten der vierten "Monster"-Staffel haben begonnen

Die Erfolgsserie "Monster" geht in die nächste Runde: Erst kürzlich wurde offiziell bestätigt, dass die Anthologie-Serie von Ryan Murphy (59) eine vierte Staffel erhält. Laut Deadline ist nun der Startschuss gefallen – die Dreharbeiten haben in Los Angeles begonnen. Im Mittelpunkt steht diesmal Lizzie Borden, verkörpert von Ella Beatty, die als erste weibliche Hauptfigur innerhalb des Netflix-Hits vorgestellt wird. Charlie Hunnam (45), der bereits in Staffel drei als Serienkiller Ed Gein zu sehen war, kehrt zurück und übernimmt die Rolle von Andrew Borden. Ebenfalls zum Cast gehören Vicky Krieps als Bridget Sullivan, Rebecca Hall (43) als Abby Borden, Billie Lourd (33) als Emma Borden und Jessica Barden (33) in der Rolle der Nance O’Neill. Die Regie der Auftaktfolge führt Max Winkler.

Der Start der Dreharbeiten fällt mitten in den Erfolg der vorherigen Staffel, die mit beeindruckenden 12,2 Millionen Aufrufen innerhalb der ersten drei Tage nach ihrer Veröffentlichung zu den Top-Titeln auf Netflix gehört. "Monster: The Ed Gein Story", wie Staffel drei heißt, schaffte es sogar in elf Ländern auf Platz eins der Streaming-Ranglisten. Die Anthologie-Serie, die für ihre akribische Aufarbeitung realer Kriminalfälle bekannt ist, hat über die Jahre eine treue Zuschauerschaft aufgebaut und wurde mehrfach preisgekrönt. Fans dürfen gespannt sein, welche weiteren Details zur Besetzung und Produktion noch bekannt gegeben werden.

Die vierte Staffel trägt den vorläufigen Titel "Monster: The Lizzie Borden Story" und widmet sich einem der bekanntesten Kriminalfälle der US-Geschichte. Im Zentrum steht Lizzie Borden, die verdächtigt wurde, ihren Vater und ihre Stiefmutter brutal ermordet zu haben – und dennoch später freigesprochen wurde. Der Fall sorgte damals für großes Aufsehen und bleibt bis heute ungeklärt. Was genau geschah, ist nach wie vor Gegenstand von Spekulationen und Theorien. Die kommende Staffel beleuchtet nicht nur die mutmaßlichen Taten, sondern auch die komplexen familiären und sozialen Dynamiken in Lizzies Umfeld. Damit dürfte die Serie neuen Diskussionsstoff zu einem der rätselhaftesten Kapitel der US-Justizgeschichte liefern.

Ryan Murphy, Schöpfer von "Monster"

Ella Beatty, Schauspielerin

Charlie Hunnam, Schauspieler