Gerichtsdrama "All's Fair" mit Kim Kardashian startet bald

Ryan Murphy (59), der Schöpfer von Hits wie American Horror Story, bringt mit "All's Fair" ein neues Gerichtsdrama auf die Bildschirme, das bereits vor seinem Start hohe Wellen schlägt. Im Zentrum steht eine rein weibliche Anwaltskanzlei in Los Angeles, die sich auf Scheidungsfälle spezialisiert hat. Kim Kardashian (44), bekannt als Reality-Star, übernimmt die Hauptrolle in der hochkarätig besetzten Serie. Unterstützt wird sie von Hollywood-Größen wie Glenn Close (78), Naomi Watts (56), Sarah Paulson (50) und Niecy Nash-Betts. Die Premiere in den USA erfolgt am 4. November 2025 auf Hulu, während die Serie in Deutschland kurz darauf bei Disney+ zu sehen sein wird.

"All's Fair" erzählt von Anwältinnen, die ihre alte, männerdominierte Kanzlei verlassen, um eine eigene Kanzlei zu gründen. Dabei navigieren sie durch hochbrisante Trennungen, skandalöse Geheimnisse und interne Konflikte. Laut der Serienbeschreibung stehen Macht, Loyalitäten und die Herausforderungen der Liebe im Fokus. Für Kim ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Ryan. Bereits in der neuesten Staffel von "American Horror Story" hatte sie eine für sie geschriebene Rolle, die für Diskussionen sorgte. Die Dreharbeiten zu "All's Fair" starteten im Oktober 2024 und wurden mit einem beeindruckenden Budget von knapp 70 Millionen Dollar abgeschlossen.

Für Kim ist diese Hauptrolle ein weiterer Schritt, sich auch abseits ihres Reality-TV-Daseins als ernstzunehmende Schauspielerin zu etablieren. Ihre bisherigen Schauspielerfahrungen wurden in der Vergangenheit kritisch betrachtet, doch offensichtlich hat ihr Talent Ryan überzeugt. Privat zeigt sich die Geschäftsfrau vielseitig, denn sie ist nicht nur Mutter von vier Kindern, sondern auch Unternehmerin und erfolgreiche Influencerin. In einem früheren Interview verriet sie, dass sie für Herausforderungen stets offen sei: "Ich möchte nicht, dass die Leute mich auf eine Rolle reduzieren. Ich kann alles, was ich mir vornehme, erreichen." Die kommende Serie wird zeigen, ob ihre Fans und Kritiker ihr das auch in einer Anwaltsrolle abkaufen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Murphy im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Oktober 2016