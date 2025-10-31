Das ist der Cast der neuen "American Horror Story"-Staffel

Ryan Murphy (59) hat kürzlich die Besetzung für die 13. Staffel der erfolgreichen Anthologie-Serie American Horror Story auf Instagram bekanntgegeben – und dabei einen wahren Paukenschlag gelandet. Die Rückkehr von Stars wie Jessica Lange (76), Sarah Paulson (50), Evan Peters (38), Angela Bassett (67) und Kathy Bates (77) sorgt bei Fans für Begeisterung. Besonders das Comeback von Jessica Lange ist überraschend, da sie seit 2018 nicht mehr Teil des Projekts war. Zudem stößt mit Ariana Grande (32) eine prominente Neubesetzung zur Serie, die bereits mit ihrer Rolle in "Scream Queens" Horror-Erfahrung gesammelt hat. Die neue Staffel, die angekündigt wurde, soll pünktlich zu Halloween 2026 Premiere feiern.

Über die Handlung hält sich das Team hinter "American Horror Story" traditionell bedeckt, was die Vorfreude nur weiter schürt. Unter Fans kursieren jedoch bereits Theorien, dass die "Coven"-Hexen aus der dritten Staffel möglicherweise zurückkehren könnten. Diese Spekulationen werden durch die Besetzung gestützt, da viele der Darstellerinnen und Darsteller zentrale Rollen in der beliebten Staffel spielten. Neben den Rückkehrern und Ariana stoßen auch Emma Roberts (34), Billie Lourd (33) und Leslie Grossman (54) wieder zum Cast, während die Handlung weiterhin ein Geheimnis bleibt.

Bereits vor rund zehn Monaten gab es rund um die Serie viel Gesprächsstoff. Damals sorgten pandemiebedingte Verzögerungen und der Autorenstreik in Hollywood für Aufregung unter den Fans, die bangten, ob und wann eine neue Staffel erscheint. Ryan zeigte sich aber schon damals optimistisch. Im Gespräch mit Variety sagte der Serienmacher: "Ich glaube, es ist Zeit, alle wieder zusammenzutrommeln." Dass sowohl Sarah als auch Evan zurückkehren könnten, löste beim Publikum schon da große Vorfreude aus. Konkrete Details zum Setting wollte das Team jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht preisgeben. Fans weltweit warten nun gespannt auf erste Hinweise zur Handlung.

Getty Images Feier zur 100. Folge von "American Horror Story" 2019

Getty Images Ryan Murphy, Schöpfer von "Monster"

Kevin Winter/Getty Images Billy Eichner, Evan Peters, Sarah Paulson, Cheyenne Jackson, Adina Porter und Leslie Grossman