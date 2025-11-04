Holly Ramsay plant prunkvolle Winterhochzeit mit ihrem Adam

Holly Ramsay und Adam Peaty (31) fiebern ihrer bevorstehenden Hochzeit entgegen, die diesen Winter stattfinden wird. Die 25-jährige Influencerin teilte ihre Vorfreude offen mit ihren Followern auf Instagram, wo sie ein inniges Bild mit ihrem Verlobten postete und schrieb: "Ich kann es kaum erwarten, deine Frau zu sein." Die Tochter des TV-Kochs Gordon Ramsay (58) und der 30-jährige Olympia-Schwimmer sind seit September letzten Jahres verlobt, nachdem sie drei Jahre zusammen waren. Die Eheschließung soll unter glanzvollen Weihnachtslichtern stattfinden – ein Ereignis, das ganz im Zeichen der Winterromantik steht.

Die intime Zeremonie wird in Bath gefeiert, wobei Gordon selbst für das Hochzeitsmenü verantwortlich sein wird. Adam hat für den großen Tag eine strikte "keine Handys"-Regel eingeführt, um sicherzustellen, dass die Gäste den Moment ungestört genießen können. In einem Interview offenbarte Holly, dass sie für ihr Brautkleid vom Stil von Prinzessin Kate (43) inspiriert wurde. "Ich habe die Spitze und den traditionellen Stil ihres Kleides immer bewundert", erzählte sie der Daily Mail, ohne jedoch zu viel über das Design ihres eigenen Kleides zu verraten. Adam erinnerte sich indessen emotional an den Moment, als er Gordons und Tana Ramsays (50) Segen für den Antrag einholte. Bei einem Gespräch in Cornwall teilten sich Tränen und Umarmungen zwischen dem zukünftigen Schwiegersohn und seinen baldigen Schwiegereltern.

Ihre Liebesgeschichte begann 2021, als Holly Adam durch ihre Schwester Tilly kennenlernte, der er während der Show Strictly Come Dancing begegnete. Offiziell ein Paar wurden sie im Mai 2023 und bewiesen im Dezember desselben Jahres ihre Verbundenheit mit passenden Tattoos – ein "H" auf Adams Brust und ein "A" hinter Hollys Ohr. Adam beschreibt Holly als Ruhepol in seinem Leben und betonte in einem Interview, wie sehr sie ihm Stabilität und Frieden gibt. "Was auch immer im Pool passiert, ich habe das Gefühl, im Leben zu gewinnen, weil ich mit der richtigen Person zusammen bin", schwärmte der Schwimmer über seine Verlobte.

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate am Tag ihrer Hochzeit im Jahr 2011

Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay im September 2017