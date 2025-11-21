Familienstreit eskaliert: Nun meldet sich Adam Peaty zu Wort

Adam Peaty (31) hat sich zu den aktuellen Spannungen innerhalb seiner Familie geäußert, die seine bevorstehende Hochzeit mit Starkoch Gordon Ramsays (59) Tochter Holly überschatten. Mehrere Berichte behaupten, dass Adams Mutter Caroline von der Gästeliste gestrichen wurde, nachdem sie schon nicht zu Hollys Junggesellinnenabschied eingeladen worden war. An dem exklusiven Event nahmen unter anderem Hollys Mutter Tana (50) und Victoria Beckham (51) teil, was offenbar zu Spannungen geführt hatte. Der bekannte Schwimmer spricht nun in einem Statement auf Instagram von "herausfordernden Zeiten". "Holly und ich werden das durchstehen – wir bitten nicht um Mitleid. Wir möchten nur, dass die Menschen sich bewusst sind, dass jede Geschichte immer zwei Seiten hat", meint Adam.

Der Streit war eskaliert, nachdem Louise Williams, Adams Tante, das Paar in Instagram-Kommentaren kritisiert hatte, weil Caroline nicht zum Event eingeladen wurde. Kurz darauf gab Caroline der Daily Mail ein emotionales Interview. Unter Tränen sagte sie, sie habe das Gefühl, ihren Sohn zu verlieren, und richtete einige Worte direkt an ihn: "Es ist mir egal, was passiert ist. Ich liebe dich, du kannst jederzeit nach Hause kommen." Caroline äußerte zudem, sie glaube, dass die Ramsay-Familie Adam "von ihr wegziehe", und beschrieb die Familie als "sehr abgeschottet".

Der Zoff mit Caroline ist nicht das einzige Thema, das die Hochzeitsvorbereitungen überschattet. Zusätzlich eskalierte die Situation, als Adam kürzlich seinen Junggesellenabschied in Budapest feierte. Sein Bruder James wurde nach Vorwürfen der Belästigung verhaftet – er soll Adam wegen der Geschehnisse mit ihrer Mutter verbal beleidigt und bedroht haben. Die Polizei bestätigte, dass James nach einer Befragung auf Kaution freigelassen wurde, während die Ermittlungen andauern. Adam selbst wurde bei seiner Rückkehr aus Budapest unter Polizeischutz aus dem Flugzeug eskortiert, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.

KIERAN / SplashNews.com Adam Peaty, Sportler

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay mit Freunden und Familie an ihrem JGA

Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay im September 2017