Streit wegen JGA: Adam Peaty verbannt Mutter von Hochzeit

Holly Ramsay und Adam Peaty (31) stecken mitten in einem heftigen Familiendrama – kurz vor ihrer festlichen Trauung an Weihnachten in der Bath Abbey. Auslöser: Die Influencerin lud Adams Mutter Caroline nicht zu ihrem Junggesellinnenwochenende im Soho Farmhouse ein, obwohl ihre eigene Mutter Tana, Schwester Tilly, Schwester Megan, Familienfreundin Victoria Beckham (51) und sogar Adams Schwester Bethany dabei waren. Adam soll im Gegenzug Hollys Papa Gordon Ramsay (59) zu seinem Junggesellenabschied eingeladen haben. Nach dem öffentlichen Aufreger im Netz soll das Paar Caroline nun sogar komplett von der Hochzeit ausgeladen haben.

Ins Rollen brachte die Sache ein Instagram-Post von Adams Tante Louise Williams, die Holly scharf anging. "Als Braut verdienst du das", schrieb sie, "jedoch warst du spalterisch und verletzend gegenüber einer Frau, die ich liebe." Weiter kritisierte sie, dass die künftige Schwiegermutter übergangen worden sei, obwohl "deine Mum, ihre Assistentin, deine Schwestern, deine Freundinnen und meine Nichte" eingeladen waren. Laut Daily Mail soll Adam danach den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen und sie von der Weihnachts-Hochzeit ausgeladen haben. Zu allem Übel soll er ihr sogar den Kontakt zu Sohn George, den sie am Abend der Party betreute, und weiteren zukünftigen Enkelkindern verboten haben. Kurz darauf meldete sich auch Caroline selbst im Netz zu Wort und schrieb: "Weinen ist eine Art, wie deine Augen sprechen, wenn dein Mund nicht erklären kann, wie gebrochen dein Herz ist."

Holly und Adam sind seit über zwei Jahren ein Paar und hatten ihre Verlobung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Geplant ist eine Winterhochzeit am Weihnachtsfeiertag, festlich und groß, mit Familie und engen Freundinnen und Freunden. "Ich kann es kaum erwarten, deine Frau zu sein", fieberte die Tochter des britischen Kochs ihrem großen Tag mit einem Post auf Instagram entgegen. Kennengelernt hatten sich die Turteltauben über Hollys Schwester Tilly, die 2021 mit Adam bei Strictly Come Dancing antrat.

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay mit Freunden und Familie an ihrem JGA

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay im November 2025

Anzeige