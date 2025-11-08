So lässig feiert Holly Ramsay ihren Junggesellinnenabschied

Holly Ramsay hat den Start in ihr Junggesellinnenwochenende in vollen Zügen genossen. Am Freitag reiste die Influencerin, begleitet von ihrer Mutter Tana, ihren Schwestern Megan und Tilly sowie Bethany Peaty, der Schwester ihres Verlobten Adam Peaty (31), in das luxuriöse Soho Farmhouse. Auf Instagram zeigte Holly sich in einem komplett weißen Outfit, bestehend aus einem langen Mantel, einem Oberteil mit langen Ärmeln, einer weit geschnittenen Jeans und Sneakern. Ein weißes Schleifchen im Haar rundete den Look ab. Neben Schnappschüssen ihrer Ankunft teilte sie auch Bilder eines liebevoll dekorierten Tisches mit Essen, einer personalisierten Champagnerflasche und Tassen, die mit "Bride" und "Team Bride" beschriftet waren.

Die Hochzeit mit Adam Peaty, einem dreifachen Olympia-Champion, ist für Weihnachten in Bath geplant, nachdem die beiden im vergangenen September nach drei Jahren Beziehung ihre Verlobung bekannt gegeben haben. Holly hat bereits ihre Hochzeitsvorbereitungen geteilt und verriet, dass sie sich von dem Hochzeitskleid von Prinzessin Kate inspirieren ließ: "Ich war immer ein großer Fan von traditioneller Spitze." Adam, der in einem Podcast über die anstehende Feier sprach, ließ durchblicken, dass das Fest opulent wird, mit Hollys Vater Gordon Ramsay (59) als verantwortlichem Koch. Außerdem planen die beiden eine Handy-freie Zeremonie, um den Moment vollständig zu genießen.

Die Beziehung zwischen Holly, Adam und der Familie Ramsay scheint besonders herzlich zu sein. Adam erzählte von dem emotionalen Moment, als er um Gordon und Tanas Segen bat, Holly zu heiraten. "Es war sehr traditionell und wir waren alle in Tränen aufgelöst", erinnerte er sich an den Moment in Cornwall, als er das Paar um ein privates Gespräch bat. Trotz Gordons bekanntem Ruf als temperamentvoll bleibt die Verbindung in der Familie stark. Holly selbst erklärte, dass sie sich auf ihre Winterhochzeit freue, da sie diese Jahreszeit und die damit verbundene festliche Magie liebe.

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay bei ihrem Junggesellinnenabschied

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay, November 2025

Getty Images Gordon, Tana, Matilda, Holly, Jack und Megan Ramsay