Nach dem Scheunenfest: Er rückt bei "Bauer sucht Frau" nach

Wer dachte, er habe beim Scheunenfest in Folge eins schon alle Landwirte kennengelernt, der hat sich geschnitten. In Folge zwei der neuen Staffel von Bauer sucht Frau stößt noch ein Neuzugang zur heiteren Gruppe dazu. Bio-Mutterkuhhalter Thomas ließ das Scheunenfest mit Moderatorin Inka Bause (56) sausen und startet direkt in die Hofwoche in seiner Heimat im Erzgebirge. Zusammen mit seiner Mutter hat er sich zwei Damen ausgesucht: die Soldatin Michaela und die Krankenschwester Sandra. Die beiden wissen jedoch nichts voneinander und haben bei der Ankunft am Bahnhof daher ein böses Erwachen...

Dass Michaela und Sandra um die Zuneigung von Thomas konkurrieren müssen, freut die beiden weniger. "Der Blick von ihr war erst mal so, als ob sie mich auffressen will", ist sich Sandra sicher. Michaela meint ironisch: "Das hebt die Stimmung ungemein." Mit einem Wagen der Freiwilligen Feuerwehr holt Thomas seine zankenden Damen vom Bahnhof ab und kutschiert sie zu seinem Hof. Er nimmt den Konkurrenzkampf von Michaela und Sandra locker. Er freut sich: "Ich habe mir zwei Frauen ausgesucht, da ich beiden eine Chance geben wollte – und sagen wir mal so, die Bessere gewinnt!"

Thomas ist nicht der Einzige, der in Folge zwei direkt seine Gäste zur Hofwoche empfangen darf. Pferdepensionsbetreiber Herbert holt seine Carola passenderweise mit einer Pferdekutsche ab. Auch Johann begrüßt seine Katja in seinem bescheidenen Zuhause. Ihre Hofwoche beginnt jedoch holprig – da das Dekorieren des Traktors umfangreicher war, als gedacht, kam der Rinderzüchter verspätet am Bahnhof an und ließ seine Auserwählte erst mal ordentlich warten. Auch bei Friedrich lief nicht alles wie am Schnürchen: Seine zwei Herzensdamen Selina und Laura überrascht der aktive Ackerbauer direkt nach ihrer Ankunft mit einer Fahrradtour. Selina stößt dabei jedoch auf Outfitprobleme...

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidatinnen Michaela und Sandra und Bauer Thomas

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidatinnen Selina und Laura mit Bauer Friedrich

