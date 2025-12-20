Hutklau: David Harbour in bizarren Barstreit verwickelt

David Harbour (50) soll am Wochenende in einem Pub in Kalifornien für eine bizarre Szene gesorgt haben. Der "Stranger Things"-Star war nach Berichten von TMZ am Samstag im Encinitas Ale House in Encinitas unterwegs, als er einem anderen Gast plötzlich dessen weiße Kappe abnahm und damit nach draußen rannte. Zeugen zufolge soll der "Stranger Things"-Star nach der Aktion gerufen haben: "Komm schon, Mann!" Der Vorfall ereignete sich im bekannten Encinitas Ale House. Ein anderer Gast, dessen Hut es angeblich war, reagierte überrascht und frustriert: "Was zum Teufel, Mann?" Es kam anschließend glücklicherweise zu keiner körperlichen Auseinandersetzung, und der Gast kehrte kurz darauf mit seinem Hut zurück ins Lokal.

Es begann wohl damit, dass der Hutträger David vor der Bar erkannte und kurz Hallo sagen wollte. Ein Begleiter des Schauspielers habe erzählt, sie wollten sich mit Frauen treffen, während David scherzhaft vorschlug, zu dem Mann nach Hause zu gehen – was diesen verwirrte. Kurz darauf sei David in die Bar gekommen, habe die Kappe gepackt und sei losgelaufen. Zeugen schildern zudem, David habe den Hut auf den Boden geworfen, dann über den Irakkrieg gesprochen, sei emotional geworden und auf ein Knie gegangen, um zu beten. Ein Insider erzählte TMZ: "David hat immer offen darüber gesprochen, seine bipolare Störung zu managen. Es würde nicht überraschen, wenn er nach einem arbeitsreichen Jahr und öffentlicher Beobachtung damit zu kämpfen hat." David hat seine Diagnose in Interviews schon früher thematisiert. Parallel stand der Schauspieler zuletzt im Fokus, nachdem ein Bericht ihm Ärger am Set nachsagte – doch Millie Bobby Brown (21) und Produzent Shawn Levy (57) dementierten diese Vorwürfe gegenüber Deadline entschieden.

Privat war David zuletzt durch die Trennung von Lily Allen (40) in den Schlagzeilen. Auf ihrem neuen Album singt die Musikerin offen über das Ende der Ehe, während die Kostümbildnerin Natalie Tippett, die in Fan-Diskussionen als "Madeline" identifiziert wurde, auf Instagram Darstellungen eines angeblichen Langzeitverhältnisses abstreitet. David selbst pflegt seit Jahren ein enges Verhältnis zu Kollegin Millie, die ihre besondere Bindung in Interviews immer wieder betont hat. Freunde beschreiben den Schauspieler als jemanden, der nach intensiven Drehs gern in kleinen Lokalen auftaucht, Gespräche sucht und das Ungeplante liebt – Momente, die abseits des roten Teppichs passieren und genau deshalb für Gesprächsstoff sorgen.

Getty Images David Harbour, Schauspieler

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5