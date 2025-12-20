Brooks Nader wurde wohl von Ex-Lover Gleb Savchenko verklagt

Brooks Nader (28) ließ eine echte Bombe platzen: Bei einem Auftritt in der US-Show Watch What Happens Live packte das Model über ihre kurze, aber intensive Beziehung zu Dancing with the Stars-Profi Gleb Savchenko (42) aus. Neben schlüpfrigen Details verriet sie auch, dass der Tänzer sie offenbar verklagt haben soll. Die Influencerin wurde von Gastgeber Andy Cohen (57) gefragt, ob ihr Ex-Lover sich je für sein Fremdgehen entschuldigt habe. Brooks konterte lachend: "Nein. Er hat mich quasi verklagt." Weitere Details dazu behielt sie allerdings für sich.

Im weiteren Gespräch wurde Andy neugierig und fragte nach, wie schnell sie und ihr Tanzpartner sich nähergekommen seien. Brooks nahm kein Blatt vor den Mund: "Wir wurden am ersten Tag intim… Noch vor Good Morning America", erklärte sie. Sie sei damals frisch geschieden gewesen und habe vor dem Start der Show nach einem "heißen, arroganten Typen" verlangt. Wenig später wurde ihr Gleb zugewiesen. Zwischen den beiden habe vom ersten Moment an spürbare Spannung geherrscht, sagte sie, weswegen sie die Sache direkt klären wollten: "Ich wollte einfach sehen, womit wir es zu tun haben", schilderte das Model. Eine Siegeshoffnung habe es ohnehin nicht gegeben. Über das Liebesleben mit einem Profitänzer zeigte sie sich offen. "Tänzer wissen einfach, wie es geht... und das habe ich von vielen Leuten gehört. Es stimmt. Sehr zu empfehlen. Heirate den Tänzer nicht, aber schlaf mit dem Tänzer", scherzte das Model in der Sendung.

Brooks, die mit ihren Schwestern in der Reality-Serie "Love Thy Nader" zu sehen ist, meidet in der Regel lange Erklärungen zu ihrem Privatleben, teilt aber hin und wieder klare Botschaften mit humorigem Unterton. In der Vergangenheit standen rund um die Beziehung zu dem zweimaligen Vater Gleb bereits Treuethematiken im Raum, die in ihrem Umfeld lautstark diskutiert wurden. Privat pflegt Brooks ein enges Verhältnis zu ihrer Familie und greift in heiklen Momenten auf deren Rückhalt zurück. Gleb wiederum ist seit Jahren fester Bestandteil des TV-Tanzkosmos, tourt regelmäßig und teilt auf Social Media Einblicke als Vater und Performer – eine Arbeitswelt, die Beziehungen oft auf die Probe stellt, weil Proben, Reisen und Öffentlichkeit dicht ineinandergreifen.

Getty Images, Getty Images Brooks Nader und Gleb Savchenko

Instagram / glebsavchenkoofficial Brooks Nader und Gleb Savchenko, Dezember 2024

IMAGO / NurPhoto Brooks Nader, Model und TV-Persönlichkeit