Auf Geisterjagd? In Kylie Jenners Haus soll es spuken

Kylie Jenner (28) sorgt mit einer mysteriösen Beichte für Gänsehaut: In der aktuellen Folge von The Kardashians, die am 18. Dezember erschienen ist, erzählt die Unternehmerin in Los Angeles, dass ihr Luxushaus verflucht sei – so sehr, dass sogar Übernachtungsgäste die Flucht ergreifen. "Ich wache auf, weil Dinge fallen", berichtet Kylie ihrer Mutter Kris Jenner (70) und Scott Disick (42) beim Besuch im Kylie-Cosmetics-Hauptquartier. Schwester Kendall Jenner (30) macht kurzerhand einen Rückzieher, wenn es um eine Nacht bei Kylie geht. Auf Lautsprecher gefragt, ob sie in Kylies Schlafzimmer schlafen könne, antwortet das Model knapp: "Nein!" Sie bekomme einen Schauder, sobald sie den Raum betrete, sagt Kendall in der Folge: "Kylies Haus ist zu 100 Prozent verflucht."

Was hinter den unheimlichen Geräuschen steckt, bleibt offen – die Anzeichen häufen sich jedoch. Laut Kylie begann alles mit lauten Schlägen in den Wänden, dann fielen mitten in der Nacht Gegenstände im Bad und im Ankleidezimmer. Make-up-Artist Ariel Tejada bestätigte am Telefon, dass er schon um 3 Uhr morgens panisch abgereist sei: "Ich bleibe hier nicht", erzählte er über die nächtlichen Klopfgeräusche. Weil die Zeichen nicht nachließen, lud Kylie ihre Familie zur spontanen Geisterjagd ein. Kris, Khloé Kardashian (41) und Scott rückten an, ausgestattet mit einem Koffer voll Ghost-Hunting-Gadgets. Zuvor ließ die Influencerin Spezialkameras im Haus installieren, um den vermeintlichen Spuk einzufangen. Als die Gruppe Kylies Schlafzimmer betritt, flackern die Lichter. "Das ist ein bisschen unheimlich", sagt Scott. Kylie kontert: "Es ist immer so. Ich schwöre."

Zwischen Nachtsicht und Nervenkitzel wurde es auch persönlich. Im abgedunkelten Zimmer erzählten die Reality-Stars von eigenen Erlebnissen rund um das Übernatürliche. Kris sprach über die besondere Verbindung von Khloés Sohn Tatum zu Robert Kardashian (38), während Kylie eine berührende Erinnerung an ihren im Februar überraschend verstorbenen Freund und Stylisten Jesus Guerrero teilte: Kim Kardashian (45) habe geträumt, Guerrero habe ausgerichtet: "Bitte sag Kylie, dass ich sie liebe." Am Ende zeigte sich in dieser Nacht kein Geist. Khloé fasste die Familienaktion dennoch zusammen: Der Spuk habe sie "zusammengebracht". Für Kylie bleibt der nächtliche Nervenkitzel vorerst Alltag – und für Gäste ein Grund, lieber nicht zu bleiben.

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von A24s "Marty Supreme", 2025

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner, Oktober 2024

Getty Images Kim Kardashian und Kylie Jenner, Oktober 2024