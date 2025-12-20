Wegen dieser Worte ließ Lina Ryan Wöhrl zunächst abblitzen

Als Ryan Wöhrl seine erste Nachricht an Lina Baumann schickte, meinte er es offenbar gleich richtig ernst – vielleicht ein bisschen zu ernst. Bevor die beiden 2024 offiziell ein Paar wurden und in ihr gemeinsames Zuhause mit mehreren Haustieren zogen, rutschte dem Reality-TV-Star in Linas DMs nämlich direkt ein Heiratswunsch heraus. Im Gespräch mit Promiflash erinnert sich die Influencerin daran, wie Ryan sie damals über Social Media anschrieb – mehrfach, hartnäckig und mit einer Ansage, die viele wohl eher abschrecken würde.

Im Promiflash-Interview plaudert Lina aus, wie unverblümt Ryan damals in ihre DMs platzte: Seine erste Nachricht lautete schlicht: "Will dich immer noch heiraten." Die Netz-Bekanntheit reagierte darauf zunächst gar nicht – und ließ ihn abblitzen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf so was als Frau eingeht, ist halt jetzt nicht so groß", erklärte sie schmunzelnd. Doch Ryan blieb hartnäckig: Immer wieder meldete er sich bei ihr, noch bevor er bei Are You The One? im TV zu sehen war. Erst bei der vierten oder fünften Nachricht hatte er schließlich Erfolg – Lina antwortete ihm.

Schon frühzeitig spielte das Thema Zukunft in ihrer Beziehung eine große Rolle. Ryan und Lina haben sich über ihre Wünsche und Pläne klar geäußert. Während sie bereits heute ihr gemeinsames Zuhause genießen und sich um ihre tierischen Mitbewohner kümmern, denken sie auch darüber nach, ihre Familie in den nächsten Jahren zu vergrößern. Gegenüber Promiflash plauderten sie aus, dass sie sich auf jeden Fall mindestens ein Kind wünschen – wenn es nach Ryan geht, gerne auch zwei.

