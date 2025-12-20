Demi Sims deutet Liebes-Comeback mit Ex-Freundin Jazz an

Demi Sims sorgt mit einem kleinen Klick für große Aufregung bei ihren Fans: Die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin hat auf TikTok einen Kommentar geliked, in dem sich ein Follower Hoffnung auf ein Liebes-Comeback mit Ex-Freundin Jazz Saunders macht. In dem Video, in dem Demi ihre neue kurze blonde Frisur präsentiert und augenzwinkernd schreibt "Jedes Mädchen hat ein Getränk, das sie zur Lesbe macht, meines ist Wasser", tauchten prompt Kommentare zu ihrem Liebesleben auf. "Dem bitte sag, dass es Hoffnung für dich und Jazz gibt. Ihr seid zusammen ein Traum", schrieb ein Fan – und genau dieses Statement bekam das vielsagende Herz von Demi.

Damit heizt die Reality-Bekanntheit die Gerüchte an, nur kurz nachdem sie und Jazz Anfang des Monats ihr überraschendes Liebes-Aus nach rund zehn Monaten Beziehung bekanntgegeben hatten. Jazz erklärte auf Instagram: "Demi und ich haben beschlossen, nach wunderschönen 10 gemeinsamen Monaten getrennte Wege zu gehen" und bedankte sich dafür, dass Demi ihre "größte Stütze" gewesen sei. Auch Demi fand rührende Worte und schrieb, zwischen ihnen gebe es "immer noch so viel Liebe, eine echte, sanfte Art von Liebe". Gleichzeitig baten beide um Privatsphäre und kündigten an, sich vorerst aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Umso genauer schauen Fans nun hin: Mehrere Nutzer bemerkten, dass Demi und Jazz sich auf Social Media plötzlich wieder gegenseitig folgen.

Schon zu Beginn ihrer Beziehung hatten Demi und Jazz Fans mit ihrer Offenheit begeistert. Damals zeigten sie sich erstmals gemeinsam bei einem Event in London und sprachen sogar offen über ihre frische Romanze. "Unsere Romanze läuft wirklich gut, Jazz ist ein tolles Mädchen, und es ist alles sehr gesund", sagte Demi damals in einem Interview mit der Zeitung The Sun. Die beiden hatten sich über ihre gemeinsame Bekannte Yasmine Zweegers kennengelernt und verstanden sich auf Anhieb. Die erneuten Interaktionen der beiden lassen viele nun auf eine Versöhnung hoffen, auch wenn die beiden Reality-Stars bisher keine offizielle Stellungnahme dazu abgegeben haben.

Instagram / demsims Demi Sims und Jazz Saunders, März 2025

Instagram / demsims Jazz Saunders und Demi Sims, Mai 2025

Instagram / demsims Demi Sims, Reality-TV-Star