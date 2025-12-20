Unglaublich: Kris Jenners Enkel spricht mit verstorbenem Opa

Kris Jenner (70) hat in der neuesten Folge von The Kardashians eine Gänsehaut-Geschichte über ihren Enkel Tatum (3) geteilt – und die sorgt jetzt für Gesprächsstoff. In der am Donnerstag, 18. Dezember, bei Hulu veröffentlichten Episode besucht Kris gemeinsam mit Kylie Jenner (28), Khloé Kardashian (41) und Scott Disick (42) Kylies angeblich "spukendes" Haus in Los Angeles, um dort nach Geistern zu suchen. Während die vier in Kylies Bett plaudern, erzählt die Reality-Ikone, dass Tatum, der Sohn von Khloé und Basketballprofi Tristan Thompson (34), eine außergewöhnliche Verbindung zu seinem verstorbenen Großvater Robert Kardashian Sr. (†59) haben soll. Der Kleine spreche mit Robert, den er nie kennengelernt hat, und nenne Kris "Honey" – genauso, wie Robert sie früher genannt habe.

Die Szene geht unter die Haut: "Tatum war so, 'Ich will Honey anrufen'", erinnert sich Khloé in der Folge. Kylie hakt verblüfft nach: "Warte, Moment. Tatum nennt dich Honey?" Khloé bestätigt: "Tatum nennt sie Honey und niemand hat ihm gesagt, er soll sie so nennen." Kris ergänzt den Moment und erklärt, dass genau das der Spitzname war, den Robert für sie benutzt hatte: "So hat mich Robert auch genannt." Dann beschreibt sie, wie Tatum ihr von einer Begegnung mit seinem Opa erzählt habe: "Er sagte 'Honey!' und erzählte mir eine ganze Geschichte", so Kris bei Hulu. Tatum habe Robert beschrieben, ihn "wirklich lustig" genannt und gesagt, er habe geweint. "Ich fragte: 'Dein Opa hat geweint? Warum?' Und Tatum sagte: 'Weil er dich liebt'", berichtet Kris. In einem späteren Interview-Clip wird die Unternehmerin emotional: "Du hast einen Dreijährigen, der dir von seinen Gesprächen mit seinem Großvater erzählt, den er nie getroffen hat. Es ist außergewöhnlich", sagt sie. "Und dann sagt er seinem Großvater manchmal gute Nacht, als wäre er im Zimmer. Er kann ihn sehen, aber niemand sonst. Es ist interessant, oder?"

Abseits der mystischen Momente zeigt die Folge auch, wie eng die Familie miteinander verbunden ist. Khloé hatte bereits im Februar in "The Kardashians" erzählt, wie sehr Tatum sie an ihren Vater erinnere: "Ich schwöre, er ist mein Dad", sagte sie damals. Dass Tatum Kris "Honey" nennt, ist in der Großfamilie inzwischen ein lieb gewordener Running Gag, denn für die anderen Enkelkinder ist sie "Lovey". Khloé teilt Tatum und ihre Tochter True mit ihrem Ex-Partner Tristan, der als Profi-Basketballer Schlagzeilen macht. Kris bewahrt die Erinnerungen an Robert, der 2003 im Alter von 59 Jahren starb, auch im Alltag auf – etwa mit Geschichten aus früheren Tagen oder kleinen Ritualen in der Familie. In vertrauten Runden erinnern sich die Schwestern oft an ihren Vater, sprechen über Lieblingssprüche und gemeinsame Momente. So bleibt Robert nicht nur in Erzählungen präsent, sondern offenbar auch in den innigsten Augenblicken, die Kris mit ihrem jüngsten Enkel erlebt.

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson im November 2024

Instagram / kimkardashian Robert Kardashian, Kris Jenner und Kim Kardashian

Collage: Getty Images Kris Jenner und Robert Kardashian Sr.