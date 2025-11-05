Eva & Lisha Freunde? Erste Reaktionen bei "Die Abrechnung"

Am Donnerstag startet die neue Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" – und eines ist sicher: Die Nerven der Teilnehmer wurden von Anfang an auf die Probe gestellt! In dem Format treffen nämlich Erzfeinde aufeinander, die für den Sieg der Show als Team agieren müssen. So unter anderem Stefan Kleiser und Umut Tekin (28), die sich bei der vergangenen Staffel Das Sommerhaus der Stars kennen und hassen gelernt haben. Doch wie war es für die zwei, aufeinanderzutreffen? Stefan erinnert sich im Interview mit Promiflash noch ganz genau an den Moment. "Da fällt dir die Kinnlade runter. Ich habe Schlimmes vermutet, eventuell auch den Rafi, aber dass jetzt der Umut vor mir steht – da war ich ein bisschen perplex", erklärt der Partner von Theresia Fischer (33). Umut habe ihn auch "direkt wie ein wildes Tier angeguckt". "Da habe ich gedacht: 'Ich bin jetzt im falschen Film. Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein.'" Doch Stefan war sich von Anfang an sicher: "Der kriegt mich nicht klein."

Stefan und Umut sind nicht die einzigen, die einander gegenübertreten müssen. Kate Merlan (38) beispielsweise trifft auf ihren ehemaligen besten Freund Sam Dylan (34). "Ach du Sch*iße, jetzt geht's richtig ans Eingemachte", habe sich die Reality-TV-Bekanntheit im ersten Moment gedacht, wie sie Promiflash verrät. "Ich habe mir gedacht, ich kriege irgendeinen blöden Feind von einer Show davor, aber dass die mir wirklich den vor die Nase setzen, der mein Herz gebrochen hat, wegen dem ich lange gelitten habe und der immer noch nicht aus seinen Fehlern gelernt hat... Da dachte ich: 'Sch*iße, das wird eine krasse und emotionale Zeit für mich'", gibt Kate zu.

Doch einige Reaktionen werden die Fans wohl überraschen: So verrät "Die Abrechnung"-Teilnehmerin Evanthia Benetatou (33), dass sie beim Wiedersehen mit ihrer Erzfeindin Lisha Savage (39) sogar ganz positiv gestimmt war. "Ich war sehr überrascht und habe mich gleichzeitig auch gefreut. Also, ich hatte ein Lächeln in meinem Gesicht. Und irgendwie musste ich sie direkt in den Arm nehmen", meint die frühere Der Bachelor-Kandidatin. Ähnlich optimistisch war Are You The One?-Bekanntheit Chiara, die in dem Format auf ihre Datingshow-Kollegin Anna trifft. "Ich habe mich total gefreut, als ich Anna gesehen habe. Sehr widersprüchlich, ich weiß, aber ich dachte, ich kann jetzt mal aufräumen und hier mal meine Sicht der Dinge klarstellen", erklärt sie.

Imago Eva Benetatou bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"

Imago Stefan Kleiser, "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"-Teilnehmer

Imago Chiara Gianti bei der "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Premiere in Berlin