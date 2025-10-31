Drama pur: Der erste "Die Abrechnung"-Trailer hat es in sich

Die neue Realityshow "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" verspricht intensives Drama und explosive Konflikte. In dem Format, das ab dem 6. November um 20:15 Uhr bei ProSieben läuft und auch kostenlos auf Joyn gestreamt werden kann, treffen zerstrittene TV-Stars aufeinander und müssen ausgerechnet zusammenarbeiten, um den Sieg zu erringen. Schon der erste Trailer verspricht jede Menge Drama: Sam Dylan (34), der mit seiner früheren besten Freundin Kate Merlan (38) antritt, sorgt darin mit seinen Worten für Aufsehen. "Dann kannst du mich auch am A*sch lecken", feuert er seine klare Botschaft ab.

Die Idee, verfeindete Stars in Teams zu stecken, scheint ein sicherer Garant für Streit und Emotionen zu sein. ProSieben bewirbt die Show als die "explosivste Realityshow ever" und macht deutlich, dass es hier ordentlich krachen wird. Hitzige Diskussionen, lautstarke Auseinandersetzungen und jede Menge Streit sollen auf der Tagesordnung stehen. Welche Herausforderungen und überraschenden Wendungen die Promis in der Sendung erwarten, bleibt bisher jedoch streng geheim.

Neben Sam und Kate dürfen sich die Zuschauer außerdem auf weitere Duos freuen, die garantiert für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Mit dabei sind unter anderem Danni Büchner (47) und Patricia Blanco (54), Eva Benetatou (33) und Lisha Savage (39), Sara Kulka (35) und Ronald Schill (66), Julian F. M. Stöckel und Maurice Dziwak (27), Stefan Kleiser und Umut Tekin (28) sowie Giulia Siegel (50) und Verena Kerth (44). Die Konstellationen lassen keine Zweifel daran, dass bei "Die Abrechnung" ordentlich die Fetzen fliegen werden.

Joyn "Die Abrechnung"-Kandidaten 2025.

Joyn / Christoph Köstlin Kate Merlan und Sam Dylan, "Die Abrechnung - Der Promi Showdown"-Kandidaten

Joyn / Christoph Köstlin Giulia Siegel und Verena Kerth, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen