"Für mich Fake pur": Stefan Kleiser schießt gegen Sam Dylan

Bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" legt Stefan Kleiser jetzt nach – gegen Show-Kollegen Sam Dylan (34). Der Reality-TV-Star trifft in der neuen ProSieben-Show nicht nur auf seinen Rivalen Umut Tekin (28), mit dem es im Sommerhaus der Stars bereits krachte, sondern auch auf Sam, mit dem er nie warm geworden ist. Bei der Auftaktveranstaltung spricht Stefan Klartext: "Dann habe ich gleich den Sam gesehen", erzählt er gegenüber Promiflash. "Der Sam ist für mich halt – was ist er eigentlich? Er ist eigentlich für mich Fake pur." Die neue Reality-Show verspricht damit jede Menge Zündstoff und ein Wiedersehen, das es in sich hat.

Hinter den Kulissen der Show scheint es regelrecht zu brodeln. Schon bei den Dreharbeiten von "Das Sommerhaus der Stars" wurde deutlich, dass Stefan und Sam kein gutes Verhältnis haben. Im Gespräch mit Promiflash schießt Stefan: "Er sagt ja selbst, er ist eine Disney-Hexe. Aber wo ist er wirklich Mensch? Das frage ich mich." Er betont, dass Sam sehr wandlungsfähig sei und kritisiert, dass er Alter und Namen ändere. Außerdem verweist Stefan auf eine Reportage über Social-Media-Zahlen, in der Sam angeblich 88 Prozent Fake-Follower habe. Auch Sams Auftreten kommentiert er kritisch und bezeichnet sein Outfit als "Ablenkungsmanöver".

Die Fehde der beiden Prominenten hat eine längere Vorgeschichte. Sam war früher eng mit Theresia Fischer (33), Stefans Partnerin, befreundet. Nach dem Sommerhaus-Dreh im letzten Jahr endete die Freundschaft, woran Stefan laut Sams Ansicht nicht unbeteiligt war. Stefan beschreibt hingegen, er habe bei Sam den "Menschen" herauskitzeln wollen, stößt aber auf Distanz. "Er hat irgendwie so einen – die Kate hat es mal gemeint – einen Eispanzer, bis er mal richtig Gefühle zeigt", sagt er gegenüber Promiflash. "Das ist mir zu fake. Viel zu sehr fake." Ob es jemals zur Versöhnung kommt, bleibt wohl noch abzuwarten. "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" läuft ab dem 6. November bei ProSieben und auf Joyn.

Collage: Imago, Imago Collage: Sam Dylan und Stefan Kleiser

Joyn / Christoph Köstlin Stefan Kleiser und Umut Tekin, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidaten

Joyn / Christoph Köstlin Kate Merlan und Sam Dylan, "Die Abrechnung - Der Promi Showdown"-Kandidaten