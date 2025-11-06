Michael J. Fox' Sohn Sam hat seine Molly heimlich geheiratet

Sam Fox, der älteste Sohn von Schauspieler Michael J. Fox (64) und Tracy Pollan (65), hat still und heimlich seine Partnerin Molly Milstein geheiratet. Die intime Hochzeitszeremonie fand bereits vor einem Monat in New York City statt, wie das Paar am 4. November in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag verkündete. Die Feier war ein privates Familienereignis, an dem auch Sams drei Schwestern Aquinnah, Schuyler und Esmé teilnahmen. In einer festlichen, aber stilvollen Atmosphäre entschied sich Molly für eine perlenweiße Peplum-Jacke mit Minirock, während Sam einen dunklen Anzug trug. Auf den geteilten Fotos zeigte sich Tracy sichtlich bewegt, als sie die Hochzeit ihres einzigen Sohnes miterlebte. Michael ist auf den Bildern nicht zu sehen.

Die Fotos, ein Mix aus Farb- und Schwarz-Weiß-Aufnahmen, gewähren einen Einblick in die liebevollen und emotionalen Momente der Feier. Sams Schwestern umarmten sich gerührt, während sie dem Paar bei der Unterzeichnung der Heiratsurkunde zusahen. Schuyler kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Der schönste Tag." Auch Molly zeigte ihre Freude über den letzten Monat und versah ihren Post mit verschiedenen Emojis, die die besondere Bedeutung des Moments hervorheben sollen. In den Kommentaren reihten sich Gratulationen von Freunden und Familie ein, darunter auch ein Herz-Emoji von Sams Mutter Tracy.

Sam und Molly hatten ihre Verlobung bereits im Februar bekannt gegeben. Damals teilte Sam ein Selfie des Paares, das während eines romantischen Schneetages in Vermont entstand. Dabei präsentierte Molly stolz ihren Verlobungsring, während Sam das Bild mit einem freudigen "LFG!!" (Let's f***ing go!) untertitelte. Sam ist das älteste von vier Kindern von Michael und Tracy, die seit über 30 Jahren verheiratet sind. Über die Jahre hinweg haben sie betont, wie wichtig ihnen Familie und solche besonderen Momente sind, und sie scheinen diese Werte auch an ihre eigenen Kinder weitergegeben zu haben.

Instagram / palekidd Sam Fox mit seiner Frau Molly Milstein

Instagram / tracy.pollan Michael J. Fox grinst mit seinem Sohn Sam

Instagram / realmikejfox Tracy Pollan und Michael J. Fox