Trotz Parkinson: Michael J. Fox hat Gastrolle in "Shrinking"

Michael J. Fox (64) überrascht mit einem Comeback in der Apple TV+-Serie "Shrinking", fünf Jahre nachdem er sich eigentlich von der Schauspielerei zurückgezogen hatte. People erzählte der "Zurück in die Zukunft"-Star, wie er selbst die Initiative ergriff: Nachdem ihm aufgefallen war, dass die Serie die Parkinson-Erkrankung behandelt, rief er bei Bill Lawrence (56), dem Schöpfer der Show, an und fragte: "Du hast über Parkinson gedreht, ohne mich?" Bill reagierte prompt: "Oh, du willst es machen?" Wenig später stand Michael für eine dreiteilige Gastrolle vor der Kamera, in der er einen Charakter mit Parkinson verkörpert.

Für Michael war die Erfahrung am Set eine besondere. Im Interview erklärte er, dass er sich bei dieser Rolle nicht von seinen gesundheitlichen Herausforderungen einschränken ließ. "Ich hatte die Freiheit, einfach zu akzeptieren, was passiert", so der Emmy-Preisträger. Auch die Zusammenarbeit mit Hollywood-Ikone Harrison Ford (83), der in der Serie einen Therapeuten mit Parkinson spielt, bezeichnete Michael als Höhepunkt. Harrison selbst zeigte sich im Sommer in einem Interview mit Variety beeindruckt von Michaels Lebensmut und nannte seine Präsenz "essenziell" für die Dreharbeiten. Gleichzeitig arbeitete Michael während der Produktion an seinem Buch "Future Boy", das bald veröffentlicht wird.

Bill Lawrence hatte schon in der Vergangenheit eine Schlüsselrolle in Michaels Karriere. Nach seinem ersten Rückzug von der Schauspielerei nach der Serie "Chaos City" im Jahr 2000 brachte Bill ihn bei Scrubs erneut vor die Kamera. Michael, der 1991 seine Parkinson-Diagnose erhielt, hatte in den letzten Jahren jedoch immer mehr mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen. In seiner Autobiografie von 2020 schrieb er, dass das Lernen von Texten zunehmend schwierig wird. Doch wie er letztes Jahr in einem Interview sagte, schließt er zukünftige Projekte nach wie vor nicht aus: "Wenn ich meine Realität darin einbringen kann, dann tue ich es." Mit seiner Rolle in "Shrinking" hat er dies eindrucksvoll bewiesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael J. Fox bei einem Event in München im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Lawrence, November 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael J. Fox und Tracy Pollan bei der Premiere von "The Jinx - Part Two" im April 2024