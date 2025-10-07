Nicole Scherzinger sorgt mit Verhalten am Broadway für Ärger

Nicole Scherzinger (47), bekannt als Sängerin der Pussycat Dolls und Schauspielerin, hat mit ihrer gefeierten Performance als Norma Desmond im Musical "Sunset Boulevard" am Broadway großen Eindruck hinterlassen – und sich dafür sogar einen Tony Award gesichert. Hinter den Kulissen soll es jedoch weniger harmonisch zugegangen sein. Die Produzenten des Musicals, das im Juli nach zehn Monaten am Broadway endete, äußerten Kritik an Scherzingers Verhalten. Laut einer Quelle der Daily Mail habe die Sängerin Termine und Verpflichtungen rund um die Tony Awards abgesagt – darunter ein Treffen mit einer renommierten Make-up-Artistin sowie ein vom Produzenten organisiertes Dinner. Stattdessen soll sie eigenmächtig Werbedeals abgeschlossen haben, die der ohnehin finanziell angeschlagenen Produktion geschadet hätten.

Berichten zufolge nutzte die Sängerin ihren Status als Star der Produktion, um Beautymarken wie Revlon und Clairol im Vorfeld der Preisverleihung zu bewerben – angeblich ohne Zustimmung der Verantwortlichen. Einnahmen daraus soll sie nicht an die Produktion zurückgeführt haben. Auch ihr Verhalten rund um die Musical-Premiere sorgte für Stirnrunzeln: Noch in der Nacht der Erstaufführung habe sie, so heißt es, per E-Mail ihren Agenten entlassen – jenen, der ihr sowohl die Rolle am West End als auch später am Broadway vermittelt hatte. Während der gesamten Laufzeit des Stücks soll es zudem zu weiteren Zwischenfällen gekommen sein, darunter Verbindungen zu Werbepartnerschaften und Veranstaltungen, die den Produzenten ein Dorn im Auge waren. Weder Nicole noch ihr Management haben sich bislang zu den Vorwürfen geäußert.

Privat bleibt Nicole Scherzinger eine schillernde Persönlichkeit, die seit ihrem Durchbruch mit den Pussycat Dolls stets im Rampenlicht steht. Neben ihrer Karriere als Sängerin und Schauspielerin ist die gebürtige US-Amerikanerin für ihre glamourösen Auftritte auf großen Bühnen und roten Teppichen bekannt, die sie meist souverän und professionell meistert. Ob die jüngsten Schlagzeilen ihre öffentliche Wahrnehmung beeinflussen werden, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger bei den Tony Awards 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger, Januar 2025