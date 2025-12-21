Royals
Laura Maria Rypa kann sich Leben ohne Hunde nicht vorstellen

- Lisa Mayr
Lesezeit: 1 min

Laura Maria Rypa (30) machte nun unmissverständlich klar, wie wichtig ihr ihre Hunde sind. Die Influencerin erzählte in ihrer Instagram-Story, dass in ihrem Zuhause gleich fünf Vierbeiner leben – und dass ein Alltag ohne das wuselige Rudel für sie unvorstellbar wäre. Sie schwärmte davon, wie sehr sie Tiere liebt, und bezeichnete ihre Hunde als echte Familienmitglieder. "Ich könnte mir mein Leben ohne Hunde absolut nicht vorstellen", betonte Laura.

In der Story erklärte Laura, woher diese besondere Verbindung stammt. Schon als Kind war sie stets von Hunden umgeben – erst bei ihrer Oma in Polen, später bei ihren Eltern. Auch heute zieht sich die Tierliebe quer durch den Familienkreis: Ihr Bruder hat selbst einen Hund, und generell gehört ein Vierbeiner für ihre Liebsten einfach dazu.

In der Vergangenheit wurde Laura wegen der wachsenden Zahl ihrer Haustiere kritisiert. Damals wehrte sie sich jedoch klar gegen die Hate-Kommentare und verteidigte ihr Rudel mit Nachdruck. Besonders stolz ist die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33) darauf, ihren Tieren und ihrer Familie gleichermaßen gerecht zu werden. Dass ihre fünf Hunde einen festen Platz in ihrem Leben haben, sieht Laura als selbstverständlich.

