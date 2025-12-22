Trotz Playback-Panne: Maite Kelly überrascht mit neuem Look

Maite Kelly (46) hat am Wochenende in der "Beatrice Egli Show" für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. In der vorab aufgezeichneten ARD-Sendung stand die Sängerin mit dem Song "Der Morgen danach" auf der Bühne. Sie stolperte zwar kurz hörbar ins Playback, fand jedoch schnell wieder in den Liedtext zurück und brachte den Auftritt souverän zu Ende. Maite ist eben ein routinierter Bühnenprofi. Für Staunen sorgte obendrein das ungewohnt zurückhaltende Styling des ehemaligen Mitglieds der berühmten Kelly Family: ein braunes, gerafftes Kleid, kombiniert mit einem beigefarbenen Blazer mit goldenen Knöpfen. Zwar führte Beatrice Egli (37) die Show gewohnt routiniert durch, doch der Fokus vieler Zuschauer lag auf Maite und ihrem neuen, sehr hochgeschlossenen Look, der so in dieser Form bislang selten zu sehen war.

In den sozialen Netzwerken entbrannte danach eine lebhafte Debatte. Auf X kommentierten Nutzer überrascht mit Sätzen wie "Sowas Braves habe ich nicht erwartet" und verwiesen auf frühere glamouröse Highlights der Sängerin, etwa silberfarbene Bühnenroben oder korsettbetonte Gold-Looks bei großen Schlager-Events. Auch auf Instagram spalteten sich die Meinungen: Kritische Kommentare wie "Das Outfit ist alles andere als vorteilhaft. Eine gute Typberatung wäre dringend notwendig!!!" standen in Kontrast zu Lob wie "Das Outfit ist total schön". Besonders der Blazer weckte Neugier. Eine Followerin der Entertainerin, die offen mit ihrer ADHS-Diagnose umgeht, fragte direkt nach der Marke, andere schwärmten von der Ausstrahlung der Künstlerin.

Mit dem Song "Der Morgen danach" sorgte die Blondine bereits im Oktober beim diesjährigen Schlagerboom in der Dortmunder Westfalenhalle für Staunen. Schließlich geht es darin um eine temperamentvolle Liebesnacht ... Privat ist Maite allerdings darauf bedacht, nach der Scheidung von Florent Raimond (49) 2018 Details um ihr eigenes Liebesleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten: "Ich halte alles Private heilig. Das ist wichtig. Mittlerweile ist Privatsphäre ein Luxusgut", betonte sie im Gespräch mit RTL. Sie meistert diesen Spagat, obwohl der offene Austausch mit ihrem Publikum längst Teil ihres Alltags ist. Die dreifache Mutter bindet ihre Fans immer wieder über Social Media in ihre Vorbereitungen für Shows und TV-Auftritte ein. Gerade ihre Mischung aus Bodenständigkeit und Glamour macht sie für viele Menschen nahbar. In Interviews betonte die Sängerin immer wieder, wie wichtig ihr Authentizität und ein gutes Bauchgefühl bei Entscheidungen seien.

Instagram / maite_kelly Sängerin Maite Kelly überrascht in der vorweihnachtlichen "Beatrice Egli Show" mit schlichter Eleganz.

Imago Beatrice Egli beim "Kölner Treff", 11.12.2025

Christian Augustin / Getty Images Florent Raimond und Maite Kelly bei den "Mein Star des Jahres"-Awards 2012