David Schumacher widmet seiner Verlobten liebevolle Worte

David Schumacher (24) hat seine Verlobte Vivien Keszthelyi (25) an ihrem 25. Geburtstag mit einer öffentlichen Liebeserklärung überrascht – und dabei große Gefühle auf Instagram gezeigt. Der Rennfahrer teilte ein Pärchenfoto, das offenbar während eines gemeinsamen Urlaubs auf den Malediven entstanden ist, und schrieb rührende Zeilen an die gebürtige Ungarin. "Mit dir zusammen zu sein, ist das größte Geschenk meines Lebens. Du machst jeden Tag leichter, besser und schöner, nur indem du du selbst bist", erklärte David in seinem Post. Weiter schwärmte er: "Du bist mein Herz, mein Frieden, mein Zuhause. Ich liebe dich mehr als Worte jemals sagen können." Der Sohn von Ralf Schumacher (50) und Cora Schumacher (48) gratulierte mit den Worten "Happy Birthday, my love" und betonte, wie sehr ihn seine "wunderschöne Verlobte" inspiriere und unterstütze.

Vivien und David verbindet ihre Leidenschaft für den Rennsport, aber auch außerhalb der Rennstrecke scheinen sie ein unschlagbares Team zu sein. Erst vor wenigen Wochen hatte David seiner Partnerin nach sieben gemeinsamen Jahren einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Mit einer Kulisse aus Rosenblättern, einem kunstvoll gestalteten Blumenherz und einem leuchtenden "Marry Me"-Schriftzug am Strand der Malediven schuf er den perfekten Moment. Wie David später verriet, hatte er die Verlobung lange vorbereitet. Überglücklich verkündete er anschließend auf Instagram: "Sie hat Ja gesagt."

David und Vivien sind seit Jahren im Cockpit zu Hause und lernten sich über die gemeinsame Leidenschaft kennen und lieben. Vivien, die ursprünglich aus Budapest stammt, zog der Liebe wegen nach Österreich und lebt heute mit David in Salzburg. Aus ihrem Alltag teilen die beiden immer wieder private Einblicke, mal von gemeinsamen Reisen, mal aus dem Training. Davids romantische Geste an Vivien verdeutlicht einmal mehr, wie nah sich die frisch Verlobten stehen – und wie harmonisch ihre Beziehung verläuft. In solch besonderen Momenten, aber auch im Alltag zeigt sich immer wieder die tiefe Verbindung des Paares.

Instagram / davidschumacher_official David Schumacher, Rennfahrer

Instagram / vivien_keszthelyi Vivien Keszthelyi und David Schumacher, September 2025

Instagram / davidschumacher_official David Schumacher mit seiner Freundin Vivien Keszthelyi