Am Geburtstag: Gisele Bündchen macht Joaquim Liebeserklärung

Gisele Bündchen (45) hat am Freitag öffentlich ihrem Freund Joaquim Valente (36) zum Geburtstag gratuliert – und zwar mit einer klaren Liebesbotschaft auf Instagram. In ihrer Story schrieb das Model: "Alles Liebe zum Geburtstag, Joaquim! Ich liebe dich!" Zu sehen ist ein stimmungsvolles Strandfoto bei Sonnenuntergang, auf dem Gisele mit Joaquim und ihrem Baby am Wasser entlangläuft. Die Szene wirkte bewusst intim gehalten, und doch ließ sie keinen Zweifel daran, mit wem und wo sie den besonderen Tag feierte: am Meer, Hand in Hand, als kleine Familie. Damit zeigt Gisele seltene Einblicke in ihr privates Glück mit Joaquim.

Erst vor Kurzem hatte Gisele in einem Instagram-Post einen Zusammenschnitt ihrer Trainingsroutinen gezeigt – darunter Yoga, Tanzen, Radfahren, Surfen und auch Jiu-Jitsu an der Seite von Joaquim. "Wenn es eine Sache gibt, die ich jedem empfehlen würde, dann ist es diese: Bewegt euren Körper. Euer Körper ist euer Zuhause – und er wurde geschaffen, um sich zu bewegen", schrieb sie zu den Clips. Die beiden sind seit Juni 2023 ein Paar und wurden im Februar Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes. Aus ihrer Ehe mit Tom Brady (48) hat die Unternehmerin außerdem Tochter Vivian und Sohn Benjamin. Bereits 2022 hatte Gisele nach einem Training in seiner Akademie in Florida öffentlich dem Coach und dessen Brüdern gedankt und die "unglaublichen Lehrer" gelobt – damals begannen die Gerüchte um eine mögliche Romanze zu kreisen.

Gegenüber dem Magazin People beschrieben Insider die Dynamik zwischen den beiden so: "Sie gehen es langsam an" und "Sie waren anfangs nur gute Freunde". Ein weiterer Nahestehender ergänzte: "Sie haben einen ähnlichen Hintergrund. Beide haben Brasilien in jungen Jahren verlassen. Gisele ist in einer großartigen Position. Joaquim ist perfekt für sie." Die Brasilianerin hatte einmal erzählt, dass der Kampfsport ihres Sohnes sie überhaupt erst mit Joaquim zusammenbrachte. Der Sportler unterrichtet in Miami gemeinsam mit seinen Brüdern und gilt als jemand, der sein Umfeld eng zusammenhält. Gisele pflegt ihrerseits enge Bande zu ihren Liebsten und zieht in ihrem Alltag viel Kraft aus Routinen, Natur und Bewegung – Werte, die das Paar verbindet und die sich auch in den gemeinsamen Momenten am Strand widerspiegeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Joaquim Valente und Gisele Bündchen, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Sohn, Sommer 2025