Erster Auftritt nach Baby: Gisele Bündchen strahlt in Doha

Gisele Bündchen (45) strahlte beim diesjährigen Franca Fund Gala 2025 mit ihrem ersten großen Red-Carpet-Auftritt seit der Geburt ihres dritten Kindes. Die Veranstaltung fand in Doha, Katar, statt. Das brasilianische Supermodel trug eine schimmernde schwarze Robe mit langen Ärmeln und kombinierte diese mit geschlossenen schwarzen Kitten-Heels. Ihr Haar trug Gisele in sanft gewellten, offenen Locken. In einem Interview mit Vogue äußerte sie sich begeistert über diesen besonderen Anlass: "Ich bin sehr glücklich, hier dabei zu sein und Franca Sozzani zu ehren."

Die Geburt ihres dritten Kindes im Februar bedeutete für Gisele eine aufregende neue Lebensphase. Mit ihrem Sohn Benjamin (15) und ihrer Tochter Vivian (12) aus ihrer vorherigen Ehe mit Tom Brady (48) sowie ihrem jüngsten Nachwuchs teilt sie viele besondere Momente. Zuletzt gab sie in Interviews Einblicke in ihren Alltag als Dreifach-Mama. Insbesondere schätzt sie die Ruhe, die sich durch den durchschlafenden Nachwuchs eingestellt hat. Die Franca Fund Gala markierte für sie nicht nur ein glamouröses Comeback, sondern auch einen Moment, um ihren wiedergewonnenen Rhythmus zu feiern. Dass sie trotz Baby-Pause in absoluter Bestform zurückkehrt, hat sie in Doha eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Bereits im Mai, zu ihrem ersten Muttertag als Dreifach-Mama, hatte Gisele ihr Glück mit der Welt geteilt. Auf Instagram postete das Supermodel emotionale Familienfotos, auf denen sie mit ihren drei Kindern und dem Vater ihres jüngsten Sohnes, Joaquim Valente (36), zu sehen war. Besonders herzerwärmend: Ihr Neugeborenes trug einen Body mit der Aufschrift "Ich liebe Mama", wobei das Wort "liebe" durch ein rotes Herz ersetzt wurde. In ihrem Beitrag schrieb Gisele offen über ihre Gefühle nach dem Verlust ihrer Mutter und verriet: "Heute, am Muttertag, vermisse ich besonders meine Mutter, aber mein Herz ist voll. Mutter zu sein, ist mein größtes Geschenk, eine Reise, die mich demütigt, mich lehrt und mich jeden Tag mit Dankbarkeit erfüllt."

Getty Images Gisele Bündchen, November 2025

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Sohn, Sommer 2025

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Baby, Mai 2025