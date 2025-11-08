Heidi Klums retuschiertes Cover polarisiert die Fans

Heidi Klum (52) wird Mitte November als "Women of the Year" ausgezeichnet – deshalb hat das auszeichnende Glamour-Magazin das neue Cover auf Instagram präsentiert und damit eine Diskussion entfacht. Denn das Supermodel, das seit über 30 Jahren im Rampenlicht steht, ist ohne auffälliges Make-up und in einem schlichten weißen Kleid zu sehen. Der – für Supermodel Heidi – ungewohnt natürliche Look ruft harsche Kritik hervor, Fans kritisieren die übertriebene Bildbearbeitung.

Keine Mascara, kein Lidschatten, die Haare glatt und schlicht, dazu ein weißes Kleid mit feinen Spaghetti-Trägern – alles sehr reduziert und auf ein frisches, jugendliches Gesamtbild ausgerichtet. Unter dem Instagram-Post des Magazins häufen sich neben einigen positiven Meldungen vor allem die negativen Kommentare. Eine Userin lobt zwar die Optik des Covers, bemängelt jedoch: "Schade, denn sie ist auch mit ihren Fältchen eine der schönsten Frauen." Ein anderer Nutzer kommentiert: "Das ist Heidi Klum? Hätte sie nicht erkannt", und erhält zahlreiche Likes. Andere Stimmen stellen die Authentizität der Aufnahme infrage: "Schade, leider komplett bearbeitet. Egal ob Gesicht oder Figur, alles ist retuschiert. Aber dann ein Vorbild für jüngere Frauen sein wollen", urteilt ein weiterer User. Den Fans stellt sich die Frage, ob eine Frau, die als Vorbild für andere Frauen gewürdigt wird, nicht authentischer abgebildet werden sollte.

Heidi, die seit den 90ern als Model international erfolgreich ist, hat sich im Laufe der Jahre auch als Moderatorin und Unternehmerin etabliert. Vor allem durch ihre Rolle bei "Germany's Next Topmodel" erlangte sie internationale Bekanntheit. Privat zeigt die vierfache Mutter auf Social Media regelmäßig Momente aus ihrem Familienleben und teilt Einblicke hinter die Kulissen, oft mit Ehemann Tom Kaulitz (36) an ihrer Seite. Das Glamour-Magazin ehrt sie als einflussreiche Frau, die sich für andere Frauen jeden Alters und unterschiedlichster Herkunft einsetzt und die Diversität in der Modewelt fördert.

Getty Images Heidi Klum, Model

https://www.instagram.com/p/DQuQNcjCRS9 Heidi Klum auf dem Cover des "Glamour"-Magazins in Deutschland, November 2025

Imago Model Heidi Klum im Juni 2025 in Los Angeles