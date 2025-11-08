Kristin Cavallari gesteht: Körperdruck am "Laguna Beach"-Set

Kristin Cavallari (38) hat in der neuen Folge ihres Podcasts "Let’s Be Honest" offen über ihre Zeit bei "Laguna Beach" gesprochen – und über die Unsicherheit, die sie damals am Set begleitete. In der Episode vom 4. November erinnerte sich der Reality-Star daran, wie sie während der Dreharbeiten am Strand vor der Kamera ihren Bauch versteckte, oft mit einer Handtasche vor dem Körper. "Ich dachte, ich sei dick", sagte Kristin und erklärte, dass sie besonders bei Lauf-Szenen bewusst Requisiten nutzte, um ihren Bauch zu verdecken. Die Aufnahmen für die MTV-Show liefen zwischen 2004 und 2006, doch die Gedanken von damals hallten lange nach.

Kristin erzählte, dass sie als Teenager an der Küste aufwuchs und sich von scheinbar "perfekten" Körpern in der Highschool verunsichern ließ. "Ich hatte immer ein paar Extra-Pfunde – und die saßen am Bauch." Über Jahre habe eine negative Gedankenschleife ihr Körperbild bestimmt, die nur schwer zu durchbrechen gewesen sei. Heute gehe es ihr deutlich besser: Die dreifache Mutter achtet auf eine ausgewogene Ernährung, trainiert regelmäßig, verzichtet weitgehend auf Alkohol und nimmt Vitamine. "Ich mache all die Dinge und ich finde, ich sehe besser aus als je zuvor", so Kristin. Rückblickend würde sie ihrem 18-jährigen Ich zurufen: "Du hast deinen Traumkörper. Genug jetzt."

Abseits der TV-Vergangenheit zeigt sich die Unternehmerin heute gerne ungeschönt. Auf Social Media postet die Designerin immer wieder unverfälschte Bikini-Fotos und spricht offen darüber, stolz auf ihren Fortschritt zu sein. Freundinnen beschreiben sie als jemanden, der Routinen liebt: frühe Workouts, Meal-Prep, viel Wasser – und klare Grenzen im Alltag. Privat dreht sich viel um ihre drei Kinder, mit denen sie laut Interviews gerne unkomplizierte Momente teilt, vom gemeinsamen Kochen bis zu Ausflügen an den See. Diese Balance aus Familienleben und Selbstfürsorge ist es, auf die die Reality-Ikone setzt – ohne große Show, aber mit einer Portion Ehrlichkeit, die sie in "Let’s Be Honest" regelmäßig mit ihren Hörerinnen und Hörern teilt.

Getty Images Kristin Cavallari, Schauspielerin

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, "Laguna Beach"-Star

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, TV-Persönlichkeit