So verbringt Lutz Schweigel dieses Jahr Weihnachten

Lutz Schweigel (53) hat verraten, wie er die Feiertage verbringt – und das klingt nach Weihnachtsklassikern pur. Der Berlin - Tag & Nacht-Star feiert in diesem Jahr mit seiner Freundin und ihren Bonuskindern, wie er im Gespräch mit Promiflash erzählte. Der Plan: ein gemütlicher Abend mit Weihnachtsbaum, Bescherung und allem, was dazu gehört. Beim Essen setzt der Schauspieler auf Tradition und Herkunft: Auf den Tisch kommt voraussichtlich das Berliner Standardmenü Kartoffelsalat mit Würstchen. Gefeiert wird bei der Freundin – und der Baum spielt dabei eine besondere Rolle.

Denn ohne geschmückte Tanne geht bei Lutz gar nichts. In seiner Berliner Wohnung steht der Baum schon bereit, liebevoll dekoriert mit goldenem Schmuck und Zuckerstangen. "Ein Weihnachtsbaum gehört für mich auf jeden Fall dazu", sagte Lutz gegenüber Promiflash. Der TV-Star verrät außerdem einen besonderen Plan: Das Paar überlegt, den bereits geschmückten Baum kurzerhand mitzunehmen und am Feiertags-Ort neu aufzustellen. Wie die logistische Tannenbaum-Mission gelingen soll, ist noch offen – die Idee sorgt aber jetzt schon für vorweihnachtliche Vorfreude.

Abseits der Scheinwerfer ist Lutz für seine bodenständigen Routinen bekannt, besonders rund um die Familie. Nach intensiven Dreharbeiten legt der Schauspieler großen Wert auf gemeinsames Ankommen und Zeit miteinander. Wenn es um die Weihnachtsdeko geht, hat seine Partnerin aber klare Vorlieben: Goldener Baumschmuck gefällt ihr besonders, wie Lutz durchblicken ließ. Mit den Bonuskindern verbringt der TV-Liebling die Feiertage bewusst im kleinen Kreis. Lichter, Musik und eine ruhige Bescherung stehen im Mittelpunkt. Genau diese Mischung aus Nähe, festen Ritualen und vertrauten Abläufen prägt nun sein Weihnachtsfest 2025.

RTLZWEI Lutz Schweigel, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / lutz_schweigel_ Lutz Schweigel auf seinem Motorrad 2025

RTL II Lutz Schweigel, Schauspieler

