Sarah Ferguson will über Andrew und die Royals auspacken

Sarah Ferguson (66) plant offenbar, ihre Version der Geschichte in einem brisanten Memoirenprojekt zu erzählen – und dabei soll es vor allem um ihren Ex-Mann Andrew Mountbatten Windsor (65) gehen. Laut übereinstimmenden Berichten arbeitet die frühere Herzogin seit Kurzem an einem Solo-Buch, nachdem ein ursprünglich erwogenes gemeinsames Enthüllungswerk mit Andrew verworfen worden sein soll. Die Veröffentlichung ist nach Angaben eines Insiders gegenüber OK Magazine von Geldsorgen getrieben. Die Mutter von zwei Kindern wolle falsche Darstellungen korrigieren, die Ehejahre von 1986 bis 1996 aufarbeiten und erklären, warum sie angebliches Fremdgehen ignoriert habe. Gleichzeitig fürchte sie Vergeltung durch Andrew, was die Tonlage begrenzen könnte. Der Wirbel trifft die Royals zu einem heiklen Zeitpunkt und sorgt hinter Palastmauern angeblich für Unruhe.

Auslöser der Eskalation war eine Entscheidung Ende Oktober, die für Beben im Königshaus sorgte: König Charles leitete ein Verfahren ein, um Stil, Titel und Ehren seines Bruders zu entziehen. "Seine Majestät hat heute einen formellen Prozess eingeleitet, um Stil, Titel und Ehren von Prince Andrew zu entfernen. Prince Andrew wird nun als Andrew Mountbatten Windsor bezeichnet", hieß es in einer Palastmitteilung. Bereits am 17. Oktober hatte Andrew auf den Herzogstitel von York verzichtet. In der Folge verlor auch Sarah ihren Herzoginnentitel und tritt seither ohne diesen Zusatz auf. Beobachter führen Charles’ Schritt auf den anhaltenden Druck durch Andrews Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) und die erneute öffentliche Debatte nach dem Erscheinen von Virginia Giuffres (†41) Buch "Nobody’s Girl" zurück, das am 21. Oktober veröffentlicht wurde. Darin schildert Giuffre laut dem Werk, wie sie Andrew 2001 über Ghislaine Maxwell (63) kennengelernt habe und erhebt schwerwiegende Vorwürfe.

Die Ankündigung von Sarahs Memoiren kommt für viele nicht überraschend, denn die Autorin hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Bücher veröffentlicht und sucht regelmäßig den direkten Draht zum Publikum – mal als Schreiberin, mal als Talk-Gast. Privat gilt ihr Verhältnis zu Andrew seit der Scheidung als ungewöhnlich nah; trotz Trennung blieben beide in freundschaftlichem Kontakt und zeigten sich bei Familienanlässen an der Seite ihrer Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35). Wie viel Persönliches sie diesmal preisgeben will – und wie die Betroffenen im engen Kreis reagieren –, dürfte auch davon abhängen, wie sehr sie den Wunsch nach Klarstellung mit dem Bedürfnis nach Ruhe in Einklang bringt.

Getty Images Sarah Ferguson im Juli 2025

Getty Images Prinz Andrew beim traditionellen Gottesdienst an Ostern, April 2025

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson