Titelentzug: Verlässt Sarah Ferguson bald Großbritannien?

Sarah Ferguson (66), die ehemalige Duchess of York, denkt offenbar ernsthaft darüber nach, Großbritannien den Rücken zu kehren. Der Wunsch nach einem Neuanfang kommt nach einer turbulenten Zeit, in der sie sich endgültig von ihrem Ex-Mann, Prinz Andrew (65), getrennt hat. Zwar waren Sarah und Andrew seit ihrer Scheidung 1996 offiziell geschieden, doch die beiden lebten weiterhin unter einem Dach und waren enge Vertraute. Nun mehren sich Berichte wie von der Daily Mail, dass Sarah zunehmend überfordert ist und sich selbst Vorwürfe macht. "Was wäre, wenn ich dies nicht getan hätte oder anders gehandelt hätte?", soll sie laut einem Insider immer wieder sagen.

Die Geschehnisse überschlagen sich, und auch ihre berufliche Karriere gerät ins Stocken. Veröffentlichungen wie ihr neuestes Kinderbuch mussten verschoben werden, und von ihren bisherigen Verlagen wird offenkundig Abstand genommen. Besonders brisant: Ihre Verbindung zum in Ungnade gefallenen Jeffrey Epstein (†66), durch eine aufgetauchte E-Mail an den mittlerweile verstorbenen Finanzier, belastet ihre öffentliche Wahrnehmung weiter. Laut Berichten ist Sarah zwar fest entschlossen, sich erneut zu erfinden und sich zukünftig vor allem als Mutter und Philanthropin zu positionieren, doch der Weg dorthin könnte schwierig werden. Ihre Töchter, Beatrice und Eugenie, sollen sie einerseits ermutigen, andererseits aber auch einen seriösen Neustart fordern.

Privat nimmt die einstige royale Persönlichkeit gerne ihre Hunde auf Spaziergänge mit – die Corgis der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) bleiben trotz der Veränderungen Teil von Sarahs Alltag. Ob sie jedoch zusammen mit diesen ein neues Kapitel im Ausland beginnen wird, bleibt abzuwarten. Sie selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Bekannt ist, dass neue Wege und ein klarer Schnitt in ihrem Leben kein Novum sind: Schon in der Vergangenheit hat Sarah sich erfolgreich neuen Herausforderungen gestellt, doch der Druck, der diesmal auf ihr lastet, scheint ihre übliche Resilienz deutlich auf die Probe zu stellen.

Getty Images Sarah Ferguson in New York 2023

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis von Queen Elizabeth