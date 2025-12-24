Frostiges Fest: Prinzessin Beatrice soll Vater Andrew meiden

Prinzessin Beatrice (37) soll ihr Weihnachtsfest in diesem Jahr weit weg von den royalen Familiendramen verbringen. Statt mit König Charles (77) und dem engen Kreis der Royals in Sandringham zu feiern oder mit ihren Eltern Andrew (65) und Sarah Ferguson (66) in der Royal Lodge zusammenzukommen, plant Beatrice laut einem Bericht von The Sun einen Skiurlaub im Ausland. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) und einer Freundesgruppe will sie dem traditionsreichen, aber angespannten Fest im Königshaus den Rücken kehren. Für Andrew, der nach dem Epstein-Skandal seiner royalen Titel beraubt wurde, bedeutet das ein besonders einsames Familienfest – ohne die ältere Tochter an seiner Seite.

Im Umfeld der Prinzessin ist von einer regelrechten inneren Zerreißprobe die Rede. Beatrice soll Freunden anvertraut haben, sie sei "hin und hergerissen" gewesen zwischen der Einladung ihrer Eltern und der des Königs nach Sandringham, wie The Sun berichtet. Ein Vertrauter wird mit den Worten zitiert: "Beatrice will keine Peinlichkeiten verursachen und war hin- und hergerissen zwischen ihrer Loyalität zum König und zu ihren Eltern." Um nicht den Eindruck zu erwecken, eine Seite zu brüskieren, habe sie sich deshalb entschieden, beiden Feiern fernzubleiben und mit Edoardo und dessen Freunden in die Berge zu fahren. Bereits beim traditionellen vorweihnachtlichen Familienessen im Buckingham Palast waren Beatrice und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (35) ohne ihre Eltern erschienen – ein Zeichen dafür, wie sensibel die Situation rund um Andrew und Sarah inzwischen geworden ist.

Auch für Eugenie ist Weihnachten dieses Jahr alles andere als entspannt: Laut den Berichten steht sie vor einem ähnlichen Dilemma und soll noch nicht entschieden haben, ob sie die Feiertage eher mit ihrem Mann Jack Brooksbank (39) oder doch bei ihren Eltern verbringt. Beatrice und Eugenie gelten seit jeher als eng verbunden, treten bei Familienanlässen oft im Doppel auf und suchen in schwierigen Zeiten gegenseitig den Rückhalt der Schwester.

Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice im Juni 2016

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice, Mai 2018