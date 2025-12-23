Emotionale Briefe: BiP-Kandidaten haben Mitleid mit Bennett

In der neunten Folge von Bachelor in Paradise wird es emotional. Die verbliebenen acht Realitystars erhalten Briefe aus der Heimat. Bei den meisten Kandidaten befinden sich darin emotionale Nachrichten von ihren Familien. Doch Bennett Bacher erhält Post von einem Arbeitskollegen, die ihn sichtlich nachdenklich macht. "Es waren sehr, sehr schöne Worte. Ich war happy mit den Worten, die er geschrieben hat", sagt der einstige Bachelorette-Teilnehmer im Einzelinterview. Doch der Vergleich mit den anderen sticht: "Die kriegen Briefe von ihren Engsten, von der Familie – und bei mir ist es halt nicht so. [...] Warum habe ich das nicht?"

Schon zuvor machte Bennett deutlich, dass er eine komplizierte Beziehung zu seiner Familie hat. Seine Mitstreiter fühlen mit dem TV-Casanova. "Das mit Bennett hat einen natürlich irgendwo getroffen. Wenn du Briefe von deinen Nächsten erhältst und da ein Arbeitskollege um die Ecke kommt, da denkst du dir schon: Okay, ich würde dich gerne in den Arm nehmen", bemerkt Jessica Bahn nachdenklich. Auch Viktoria Stryczek, die mit dem Berufssoldaten vercouplet ist, wirkt den Tränen nah. Sie habe keinen Zweifel daran, dass ihre Familie den Blondschopf mit offenen Armen aufnehmen würde.

Dass Bennett selbst nicht ganz einfach ist, zeigte sich in einer früheren Szene von "Bachelor in Paradise". Zwischenzeitlich war er an Vicky und Larissa Schulte gleichzeitig interessiert – und spielte dabei nicht gerade mit offenen Karten. Als dies herauskam, kam es zu einem lautstarken Streit mit Larissa, bei dem die anderen Bewohner eingreifen mussten. Inzwischen hat sich der 29-Jährige jedoch zu der Situation auf Instagram gemeldet und erklärt: "So ein Verhalten gegenüber einer Frau ist nicht okay. Ich habe mich vor Ort auch nach dem Abend vor allen entschuldigt und klargestellt, dass ein Mann in keiner Situation, auch nicht alkoholisiert, so auf eine Frau zugehen darf."

Anzeige Anzeige

Instagram / bennettbacher Bennett Bacher, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Bennett Bacher und Viktoria Stryczek, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL Bennett Bacher und Larissa Schulte bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige