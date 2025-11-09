AYTO-Paar Anna und Tano bleibt "Temptation Island" fern

Anna und Tano, bekannt aus der Reality-Show Are You The One?, sind seit Anfang des Jahres ein Paar. Doch ihre Liebesgeschichte begann alles andere als einfach: Während der TV-Show hatte Tano etwas mit Annas bester Freundin vor Ort, was er ihr zunächst verschwieg. Trotzdem fanden die beiden nach diesem holprigen Start zusammen und sind mittlerweile glücklich miteinander. Viele Fans sehen in ihnen aber genau deshalb potenzielle Kandidaten für die Show Temptation Island. Doch Anna machte jetzt gegenüber Promiflash unmissverständlich klar, dass das für sie keine Option ist.

In ihrem Statement betont Anna, dass weder sie noch Tano Interesse an einem weiteren Reality-Format hätten, das auf Beziehungsproben setzt. "Nee, da haben wir beide keine Lust drauf. Unsere Beziehung ist stark genug. Wir brauchen jetzt keinen Treuetest. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir auf keinen Fall", erklärte sie entschlossen. Mit dieser klaren Botschaft zeigen die beiden, wie sehr die Liebe zueinander in den vergangenen Monaten gewachsen ist – ist sie die Beziehung nicht für eine TV-Show aufs Spiel setzen wollen.

Abseits der Reality-Welt scheinen Anna und Tano ihren Fokus inzwischen voll aufeinander zu legen. Nach den Turbulenzen in ihrer Kennenlernphase haben sie offenbar gelernt, mit Vertrauen und Offenheit an ihrer Beziehung zu arbeiten. Inzwischen haben die beiden Influencer sogar schon den nächsten gemeinsamen Schritt gewagt: Bislang trennten die beiden die knapp 80 Kilometer zwischen Siegen und Köln – seit dem 1. November haben sie nun aber ihre erste gemeinsame Wohnung. "Wir hängen so jetzt auch schon wahnsinnig viel aufeinander und hoffen, dass, wenn man quasi an einem Standort sich ein Leben aufbaut, dass dann jeder so sein eigenes Ding machen kann und dass es dann eher eine Bereicherung ist", erklärte Anna vor wenigen Wochen ihre Entscheidung gegenüber Promiflash.

