Erkannt? Paulina Ljubas verblüfft mit Fotos aus ihrer Jugend

Paulina Ljubas (28) sorgte jetzt auf Instagram mit einem ganz besonderen Rückblick für Aufsehen! Die Reality-TV-Bekanntheit veröffentlichte eine Collage, die ihre optische Entwicklung der letzten zehn Jahre zeigt – von 2015 bis heute. Dabei wird deutlich: Die 28-Jährige hat sich nicht nur äußerlich, sondern auch in ihrem Stil stark verändert. Mal blond, mal brünett, mit schmalen oder vollen Augenbrauen – die ehemalige Köln 50667-Darstellerin zeigt, wie wandelbar sie ist. Unter die nostalgischen Fotos schrieb sie: "Ich glaube, das Dollste, was sich verändert hat, sind meine Augenbrauen und meine Haare."

Die Reaktionen ihrer rund 488.000 Follower ließen nicht lange auf sich warten. Viele zeigten sich begeistert über ihren Wandel: "Du siehst heute toller aus als je zuvor!", schrieb ein User, während ein anderer kommentierte: "Wahnsinn, wie sich dein Look entwickelt hat!" Besonders auffällig: Paulina hat im Laufe der Jahre immer wieder mit verschiedenen Styles experimentiert – von glamourös bis lässig war alles mit dabei. Heute zeigt sich die Freundin von Tommy Pedroni (30) selbstbewusster und stilbewusster denn je.

Doch ihre optische Reise beschränkte sich nicht nur auf neue Frisuren und Make-up-Trends. Die Influencerin stand in den vergangenen Jahren ganz offen zu mehreren Eingriffen beim Beauty-Doc. So ließ sie sich etwa die Lippen auffüllen und die Brust vergrößern. Auch vor einer Eigenfett-OP schreckte die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin nicht zurück – für diesen Eingriff reiste sie sogar extra in die Türkei. Bei einer Fragerunde auf Instagram zeigte sie sich damals ganz offen und teilte Fotos von sich, die sie vor den Eingriffen zeigten. Besonders auffällig: Die früher schmaleren Lippen sowie markantere Gesichtspartien an Wangen und Kinn, die heute deutlich betonter wirken.

Instagram / paulina_ljubas Realitystar Paulina Ljubas 2025.

Instagram / paulina_ljubas Realitystar Paulina Ljubas 2015.

Instagram / paulina_ljubas Realitystar Paulina Ljubas 2019.