Tano getroffen? Annas Aussagen sind laut Chiara "Bullshit"

Chiara Gianti, bekannt aus Are You The One?, platzte jetzt der Kragen: Auf der Premiere der neuen Show "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" äußerte sie sich im Interview mit Promiflash nun deutlich zu Annas Vorwürfen. Diese hatte behauptet, Chiara habe sich heimlich mit ihrem jetzigen Freund Tano getroffen, obwohl sie gewusst habe, dass Anna ihm näherkommen wollte. Alle drei hatten sich in dem Dating-Format kennengelernt, doch erst nach den Dreharbeiten kam es zum Streit. Chiara zieht dazu jetzt eine ganz klare Grenze: "Ist absoluter Bullshit." Der Konflikt, der sich schon länger zwischen den beiden angestaut hatte, verlagert sich nun vor laufende Kameras und verspricht heftige Szenen in der neuen Realityshow.

Chiara widerspricht der von Anna erzählten Chronologie außerdem in mehreren Punkten. "Als ich mich mit Tano getroffen habe, hatten die zwei eigentlich ausgemacht, dass sie sich nicht mehr sehen möchten", verrät sie im Gespräch mit Promiflash. In dieser Phase habe es zwischen den beiden lediglich lockeren WhatsApp-Kontakt gegeben, ein Treffen sei jedoch nie geplant gewesen. "Also so, wie sie es gesagt hat, stimmt es nicht", betont Chiara standhaft. Erst nachdem sie selbst Tano getroffen habe, hätte er Anna tatsächlich wiedergesehen und sei dann mit ihr zusammengekommen.

Wer am Ende recht behält, können die Zuschauer nun bei "Die Abrechnung" mitverfolgen, denn der Showauftakt liefert den passenden Rahmen für die Klärung der widersprüchlichen Erinnerungen. Das brandneue Reality-Format wird ab dem 6. November bei ProSieben und auf Joyn gezeigt. In der Show ziehen acht prominente Duos, die in der Vergangenheit heftigen Streit hatten, in ein Haus, in dem sie nicht nur zusammenleben, sondern auch als Team Challenges meistern müssen. Chiara verspricht im Promiflash-Interview beste Unterhaltung für die Fans: "Ihr könnt euch auf so viel freuen. Das wird so eine geile Show", sagt sie über das Format. "Es ist auf jeden Fall mal eine ganz neue Show. Es ist nicht nur Stress. Es ist wirklich auch Problembewältigung."

Anzeige Anzeige

Imago Chiara Gianti bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annaliviax Tano und Anna, September 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Köstlin Anna und Chiara, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen

Was meint ihr? Wer hat recht – Chiara oder Anna? Chiara! Anna ist doch blind vor Liebe. Anna! Chiara versucht sich herauszureden. Egal! Schuld ist sowieso nur Tano! Ergebnis anzeigen