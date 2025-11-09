Doch keine Anwältin: Kim Kardashian rasselt durch Juraexamen

Kim Kardashian (45), die Ende Oktober noch stolz angekündigt hatte, in zwei Wochen offiziell als Anwältin zugelassen zu werden, hat die Rechnung offenbar ohne ihre Prüfer gemacht: Wie die Reality-Darstellerin jetzt in einer Instagram-Story kleinlaut zugab, hat sie das jüngste Juraexamen in Kalifornien nicht bestanden. Doch die 45-Jährige scheint es mit Humor zu nehmen: "Nun ja ... Ich bin noch keine Anwältin, ich spiele nur eine sehr gut gekleidete im Fernsehen", schrieb sie dazu. Damit spielte sie auf ihre Rolle in der Hulu-Serie "All's Fair" an, in der sie eine Scheidungsanwältin verkörpert. Trotz des Rückschlags betonte Kim, dass sie nach sechs Jahren Jurastudium weiterhin entschlossen sei, ihren Weg zu gehen: "Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit."

Die TV-Ikone, die einst mit der Realityshow Keeping Up with the Kardashians Bekanntheit erlangte, sieht die vergeigte Prüfung keineswegs als Niederlage. "Zu scheitern ist kein Versagen – es ist Treibstoff", schrieb sie und fügte hinzu, dass sie sehr nah dran gewesen sei, das Examen zu bestehen, was sie nur noch mehr motiviere. Kim, die ihren Traum von der Anwaltslizenz 2019 öffentlich machte, bestand 2021 die sogenannte "Baby Bar" – eine erste juristische Zwischenprüfung für Studierende in nicht-akkreditierten Programmen. Nun hat sie die Möglichkeit, das zweitägige Staatsexamen erneut abzulegen, mit dem nächsten Termin im Februar 2026.

Die neue Serie, auf die Kim in ihrer Story humorvoll verwies, sorgt derzeit auch von ganz allein für Aufmerksamkeit – allerdings nicht unbedingt im positiven Sinne. Vielerorts hagelte es harsche Kritiken für "All's Fair". Der britische Guardian bewertete die Serie mit null Sternen und bezeichnete sie als "faszinierend, unverständlich, existenziell schrecklich". The Times erklärte, es könnte sich gar um das "schlechteste Fernsehdrama aller Zeiten" handeln. Trotz allem nahm Kim die Kritik mit Humor und postete ironisch: "Habt ihr schon die meist gefeierte Show des Jahres gesehen!?" Neben Kim sind in der Serie auch Schauspielgrößen wie Naomi Watts (57), Sarah Paulson (50) und Glenn Close (78) zu sehen, was der Produktion im Vorfeld hohe Erwartungen eingebracht hatte.

kimkardashian Realitystar Kim Kardashian im November 2025

Getty Images Kim Kardashian bei einem SKIMS-Launch-Event im September 2025 in New York City

Getty Images Kim Kardashian im Juni 2025 in Venedig