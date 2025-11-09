Sexuelles Erwachen dank Taylor Swift: Alex Cooper packt aus

Alex Cooper (31) hat im Podcast In Your Dreams With Owen Thiele ein bemerkenswertes Detail aus ihrer Jugend geteilt. Alex, die selbst einen sehr erfolgreichen Podcast hat, verriet, dass Taylor Swift (35) ihr "sexuelles Erwachen für Frauen" war. Auslöser dafür war Taylors Album "Fearless" aus dem Jahr 2008. Alex, damals Teenagerin in Pennsylvania, war gerade dabei, mehr über ihre Gefühle zu lernen und sich mit ihrer Romantik und Sexualität auseinanderzusetzen. Die Texte des Albums spielten dabei eine Schlüsselrolle, wie Alex erzählte.

In dem Gespräch erklärte Alex, dass "Fearless" eine besondere Bedeutung für sie hatte – insbesondere in einer Phase, in der sie sich von Jungs abgelehnt fühlte. "Ich war ein Loser und die Jungs haben mir ständig Körbe gegeben", so Alex. Doch anstatt sich von der Ablehnung völlig entmutigen zu lassen, half ihr die Musik von Taylor, ihre Emotionen zu verarbeiten. Sie begann sogar, diese Zurückweisungen als etwas zu romantisieren, was durch Taylors Lyrics verstärkt wurde. Owen Thiele hakte nach, ob sie damals wirklich in Taylor verliebt gewesen sei, woraufhin Alex betonte: Die Sängerin war nicht ihr Schwarm, aber definitiv ihr sexuelles Erwachen für Frauen.

Taylor Swift ist bekannt für ihre Texte, die oft von Liebe, Herzschmerz und Selbstfindung handeln, und hat damit weltweit zahlreiche Fans beeinflusst. Alex war offenbar eine davon. In Interviews hat sie in der Vergangenheit mehrfach ihre Leidenschaft für Musik und individuelle Selbstverwirklichung betont. Auch Taylors Album "Fearless", das zu ihren erfolgreichsten Veröffentlichungen gehört, hat viele Menschen durch ähnliche Lebensphasen begleitet. Die Verbindung, die Alex zur Musik von Taylor aufgebaut hat, wirft ein Licht darauf, wie tiefgreifend Lieder Emotionen wecken und persönliche Geschichten beeinflussen können – nicht nur bei Alex, sondern auch bei Millionen anderer Fans weltweit.

Getty Images Alexandra Cooper im September 2022

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

Getty Images Alex Cooper, Podcasterin, Oktober 2023