Ranking enthüllt das Vermögen der "Stranger Things"-Stars

Stranger Things ist eine der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Das zahlte sich auch für die Darsteller aus, denn die konnten sich offenbar ein ordentliches Vermögen erarbeiten. Ein von der Plattform Celebrity Net Worth erstelltes Ranking zeigt jetzt, wer aus dem Cast in Sachen Finanzen die Nase ganz weit vorne hat. Auf Platz eins ist nicht, wie sicher viele erwartet hätten, Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (21). Die Britin soll ein geschätztes Vermögen von etwa zwölf Millionen Euro haben. Damit ist sie noch fast vier Millionen Euro hinter der Nummer eins: Ganz vorne steht nämlich Winona Ryder (54), die ein Vermögen von fast 16 Millionen Euro haben soll. Die Bronzemedaille geht an Matthew Modine (66), der in "Stranger Things" den Laborleiter Dr. Martin Brenner spielt. Sein Vermögen umfasst wohl um die 8,6 Millionen Euro.

Abgesehen von Millie reihen sich die einstigen Kinderdarsteller in der Top 10 eher auf den hinteren Rängen ein. Co-Star Finn Wolfhard (22) liegt mit etwa drei Millionen Euro auf dem Konto auf Platz sechs, noch hinter Gaten Matarazzo (23) mit vier Millionen Euro. Auch bei Charlie Heaton (31), Joe Keery (33), Natalia Dyer (28) und Maya Hawke (27) sind geschätzte drei Millionen angegeben. Die Plätze acht, neun und zehn machen schließlich die Darsteller Dacre Montgomery (30), Brett Gelman und Sadie Sink (23), die alle ein Vermögen von maximal 1,7 Millionen Euro haben.

Den Fans der Serie dürfte das Geld der Darsteller allerdings relativ egal sein. Denn sie müssen bald Abschied nehmen: "Stranger Things" geht in die letzte Runde. Am 27. November startet der erste Teil der finalen Staffel, Teil zwei folgt etwa einen Monat später am 26. Dezember. Das endgültige Finale wird somit am 1. Januar abrufbar sein. Was die Zuschauer erwartet, wissen sie noch nicht genau. Vom Cast gibt es aber schon ein paar Hinweise. Finn teaserte im Interview mit Screen Rant an, dass es im Finale emotional werden kann. Er sei aber sehr zufrieden mit dem Ende der Geschichte seines Charakters Mike Wheeler: "Es fühlt sich an, wie das Ende eines Kapitels. Ich bin glücklich mit dem, was wir erreicht haben."

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022

Getty Images Winona Ryder, Schauspielerin

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"