Nach Essstörung: Brittany Snow spricht über neues Körperbild

Brittany Snow (39) hat in einem exklusiven Interview mit dem Magazin Self über ihre langjährigen Kämpfe mit ihrem Körperbild gesprochen. Die Schauspielerin berichtete davon, dass diese Probleme schon früh in ihrem Leben anfingen und sie in ihrer Jugend ein stark negatives Verhältnis zu ihrem eigenen Körper entwickelte. Über diese Zeit sagte die Pitch Perfect-Darstellerin: "Ich konnte nicht nackt mit mir allein sein." In der Folge durchlebte Brittany verschiedenste Behandlungen, unter anderem auch Aufenthalte in Reha-Kliniken, um gegen Anorexie, Sportsucht, Depressionen und Selbstverletzung anzukämpfen. Ein speziell auf sie zugeschnittenes, einjähriges ambulantes Therapieprogramm bezeichnet Brittany heute als lebensrettend.

In dem Interview schilderte Brittany, wie sie durch diesen Therapieansatz lernte, ihrem eigenen Körper wieder zu vertrauen und sich von selbstschädigenden Gedanken zu lösen. Dieser Prozess, den die Schauspielerin als "das Neuverkabeln meines Gehirns" beschreibt, habe es ihr ermöglicht, nicht nur ihren Alltag zu bewältigen, sondern auch intime Szenen in ihrer aktuellen Rolle in "The Hunting Wives" zu meistern, ohne an ein Risiko eines Rückfalls zu denken. Auch eine schwierige Phase während ihrer Scheidung von Tyler Stanaland (36), in der sie durch den Schmerz dazu neigte, kaum zu essen, konnte sie durch eine liebevolle Selbstansprache überwinden. Sie erklärte: "Ich sprach mit mir wie mit einem Kind, das ich liebe."

Brittany, die schon in jungen Jahren durch Serien wie "American Dreams" bekannt wurde, hat in der Vergangenheit immer wieder mit psychischen Belastungen zu kämpfen gehabt. Heute hat sie einen neuen Weg zu mehr Selbstakzeptanz gefunden, wie sie in Self erzählte. In ihrem Alltag sei es ihr inzwischen wichtig, sich mit einer inneren Zuneigung zu begegnen, die sie lange Zeit vermisst habe. Seit der Trennung von Tyler, mit dem sie seit 2020 verheiratet war, scheint Brittany nicht nur eine neue körperliche, sondern auch emotionale Stärke entwickelt zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Snow im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler Stanaland und Brittany Snow bei den Emmy Awards 2019

Anzeige Anzeige