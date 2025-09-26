Anna Adamyan erlebt Rückschlag in ihrer Kinderwunschreise

Anna Adamyan (29) musste einen empfindlichen Rückschlag in ihrer langen Kinderwunschreise hinnehmen. Ein emotionaler Moment ereignete sich, als die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin im Auto in Tränen ausbrach. Grund dafür waren die Ergebnisse einer neuen MRT-Untersuchung ihrer Gebärmutter, die den schlechtestmöglichen Zustand bestätigten. "Meine Gebärmutter ist so betroffen wie noch nie zuvor", schrieb sie auf Instagram und teilte mit, dass die Adenomyose sich seit ihrer letzten Schwangerschaft drastisch verschlimmert hat. Dennoch betonte Anna, dass sie die Hoffnung nicht aufgibt und sich auf eine kommende Operation in Belgien vorbereitet.

Adenomyose ist eine Unterform der Endometriose und stellt für Anna eine enorme Herausforderung dar. Die Krankheit, die in der Muskelwand der Gebärmutter Endometriose-Herde bildet, beeinträchtigt ihre Fruchtbarkeit erheblich. Als Befürworterin einer besseren Aufklärung zu diesen wenig erforschten Krankheiten setzte sich Anna dafür ein, dass die Forschung auf diesem Gebiet intensiviert wird. Trotz all der traurigen Nachrichten bleibt die Mutter eines Sohnes erstaunlich kämpferisch. In ihrer Botschaft an ihre Follower sprach sie über ihre Dankbarkeit für ihren kleinen Levi, der für sie ein großes Wunder darstellt und ihre Stärke symbolisiert.

Bereits in der Vergangenheit hatte Anna gesundheitliche Schwierigkeiten, die die Erfüllung ihres Kinderwunsches erschwerten. Eine zuvor entdeckte Gebärmutterzyste sowie eine starke Entzündung hatten die Pläne des Paares weiter verzögert. "[Das] bedeutet, dass es für uns erstmal keinen weiteren Embryotransfer geben wird, sondern erstmal eine Behandlung", schrieb sie auf Instagram. Doch Anna hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, welche Stärke in ihr steckt. Gemeinsam mit ihrem Mann und Fußballprofi Sargis Adamyan (32) bestreitet sie die Höhen und Tiefen dieser Reise. In den sozialen Medien teilt sie regelmäßig ihre Erfahrungen und bewegt damit zahlreiche Menschen.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi, Oktober 2024

Instagram / annaadamyan Sargis und Anna Adamyan mit ihrem Baby