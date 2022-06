Tammy Hembrow (28) lässt ihre Fans aufatmen! Die australische Fitness-Influencerin ist derzeit hochschwanger und freut sich auf gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Verlobten Matt Poole. Vor wenigen Tagen kamen aber Gerüchte auf, dass es bei dem Paar kriseln soll. Tammys Community fand zum Teil, dass Matt seine Partnerin nicht genug unterstützt. Seine Antwort darauf ließ vermuten, dass dunkle Wolken über ihrer Beziehung schweben. Aber falsch gedacht: Mit einem süßen Pärchenpost nimmt die Blondine allen Spekulationen den Wind aus den Segeln.

Auf Instagram teilte die Fitness-Bloggerin ein paar Bilder und ein Video. In dem Clip präsentiert sie nicht nur bauchfrei ihre XXL-Babykugel, sondern kuschelt auch intensiv mit ihrem Liebsten. Matt steht hinter der Mama seines Babys, hat seinen Arm um sie gelegt und liebkost sie zuckersüß. Am Ende des Videos dreht sich Tammy sogar um und küsst den Surfer. Allem Anschein nach ist zwischen dem Duo also alles bestens – und die Fans müssen sich keine Sorgen um eine Trennung machen.

Vor allem scheinen sich beide unglaublich auf die anstehende Geburt ihres Kindes zu freuen. Der 34-Jährige kommentierte den Beitrag seiner Freundin mit den Worten: "Komm raus, kleines Mädchen." Bis ihre Tochter das Licht der Welt erblickt, dürfte auch nicht mehr viel Zeit vergehen.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und Matt Poole im März 2022

Instagram / matt_poole1 Tammy Hembrow und Matt Poole im April 2022

Instagram / tammyhembrow Fitness-Influencerin Tammy Hembrow

